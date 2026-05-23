Una soltera de ‘First Dates’, descolocada con su cita: «No me importa si son fachas, pero…»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo que, esta semana, nos ha presentado la particular cita de Raquel, de 51 años, y Luis Miguel, de 52 años. En esta ocasión, la soltera ha sido la que ha querido repetir experiencia en el programa. Pues, en su debut no tuvo tanta suerte con su cita. Por ello, lejos de perder la esperanza y confiando en el equipo de expertos, ha vuelto a participar. Eso sí, su vida ha experimentado algunos cambios desde entonces.

Según ha contado, actualmente no tiene trabajo. Por lo tanto, está desempleada. Eso sí, ha querido dejar claro que está matriculada en el curso de acceso para mayores de 45 en la UNED. Asimismo, tiene una relación abierta, pero no quiere cerrarse a una sola persona. La soltera se ha presentado como una persona muy moderna que quiere vivir nuevas experiencias. Por ello, ha regresado a First Dates. Y es que quiere conocer a «cualquier persona distinta». Así pues, teniendo esto en cuenta, la organización le preparó una cita con Luis Miguel.

Raquel, participante de ‘First Dates’, confiesa su gran rechazo hacia los ciclistas

Tras un primer encuentro, la pareja de solteros se ha trasladado hasta su mesa en el restaurante del amor. De esta manera, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como Luis Miguel le contó que uno de sus hobbies era ir en bicicleta. Una confesión que a la soltera no le hizo mucha gracia. «¿Eres de los que van por la carretera?», quiso saber. «Voy por la carretera y haciendo peinetas a los coches», le respondió él.

Lo cierto es que el soltero le estaba gastando una broma. «Voy por donde tengo que ir», le dejó claro. «No puedo con los ciclistas. Lo siento por los ciclistas, pero no os paséis por donde mi zona. Es que no puedo. Es superior a mí», comentó ella en uno de los totales. «Mira que no me importa si son fachas, me da igual, pero no puedo con los ciclistas. No puedo», agregó. Por su parte, el soltero, que se había dado cuenta de que ella no era muy seguidora de esta disciplina, intentó convencerla de por qué el ciclismo era bueno.

«La bici ocupa mucho menos espacio, no contamina, es cardio saludable, no hace ruido. Si todos fuéramos en bici, no habría atascos», le dijo, pero Raquel no paraba de poner caras que mostraban su absoluto desacuerdo. «Es absolutamente inviable», le indicó con rostro muy serio. «Los ciclistas, como sector de la población, son lo más egoísta que te puedes echar a la cara. La normativa los apoya. Muy bien, están en su derecho, pero eso no deja de ser egoísta», comentó al equipo de Cuatro.

Raquel a su cita de ‘First Dates’: «Soy muy frívola, no puedo con los ciclistas»

«Que critique algo que me parece tan bueno para todos es complicado», opinó el soltero en privado. Asimismo, Raquel le contó que no hace deporte porque en su juventud ya lo hizo bastante y es algo que ya probó. Ante ello, el comensal se quedó de piedra. Pues, para Luis Miguel, es un pensamiento muy «arcaico».

Al final del encuentro, en la decisión final de First Dates, no hubo sorpresas. Luis Miguel, con amabilidad, indicó que no quería una segunda cita con ella. «No era lo que yo venía buscando. Yo no venía buscando incorporarme a una relación ya existente», le dijo. Respecto al tenso momento donde hablaron del ciclismo, optó por dejarlo como una anécdota. Ante ello, Raquel también se negó a seguir conociéndole. «Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no ha habido feeling como para empezar una relación», le dijo. «Soy muy frívola, no puedo con los ciclistas», sentenció entre risas.