Barbie Ferreira rompe su silencio tras su salida de ‘Euphoria’: «No tengo control sobre…»

El pasado 12 de abril, los suscriptores de HBO Max, por fin, tuvieron la oportunidad de tener de regreso una de las ficciones más esperadas de la plataforma. Y es que, después de tantos años de larga espera y parones por huelgas, Euphoria ha regresado de la mano de su tercera temporada. Los nuevos episodios de la aclamada producción de Sam Levinson están aterrizando cada semana en la plataforma de pago y lo han hecho para presentarle a los fans una perspectiva de la serie muy diferente a lo que se había mostrado. Y es que, además de establecer un salto temporal de 5 años en la trama, están siendo notorias muchas ausencias en el elenco. De hecho, una de ellas ha sido la de Barbie Ferreira.

Como los seguidores del formato recordarán, Barbie Ferreira estuvo presente en las dos primeras temporadas de Euphoria. A través de su actuación, la actriz daba vida en pantalla al personaje de Kat. Y es que, si ya en la segunda temporada su personaje tuvo poca presencia, en la tercera es completamente nula. ¿Por qué? Bueno, aunque nunca se ha llegado a confirmar nada de manera oficial, muchos rumores han señalado que la actriz tuvo muchas discrepancias con Sam Levinson por el rumbo que querían darle a su personaje.

Barbie Ferreira se sincera: «Nunca dije nada sobre la serie»

De momento, nada ha sido confirmado. Pero, recientemente, la actriz le ha concedido una entrevista a Bustle. «Fue una gran lección sobre cómo es tener una carrera pública: no tengo control sobre la opinión pública», explicó. Y es que, la artista ha explicado que su salida del formato le ayudó a manejar la exposición pública y ver cómo se construye la narrativa en torno a los actores.

«Tuve que aprender a aceptarlo», confesó. Y es que ser una persona pública no es fácil. Además de contar con personas que apoyan tu trabajo y que simpatizan contigo, hay que hacer frente a los detractores. Respecto a Euphoria, su personaje no aparecerá en esta nueva temporada, pero la artista ha confesado que guarda un bonito recuerdo de sus años en la serie. Además, ha indicado que la verá desde casa.

Lejos de quedar aquí, Barbie Ferreira fue preguntada por la polémica que ha envuelto Euphoria con Labrinth, el compositor de la ficción. Ante esta pregunta, ha sido sincera. «No sé qué está pasando. Eso es secreto, y honestamente, no me meto en líos», dijo. «Nunca dije nada sobre la serie. Solo expliqué que ya no participo en ella porque la historia terminó», ha sentenciado. Sin lugar a dudas, Euphoria ya forma parte del pasado de Ferreira.