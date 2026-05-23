Qué fue de Austin Mahone: de cantante de éxito a estrella de contenido para adultos

La década del 2010 fue oro puro si hablamos de éxitos y artistas juveniles del panorama musical. Y es que, mientras Justin Bieber lideraba todos los charts musicales, ya comenzaban a nacer otras estrellas. De hecho, mientras en Europa One Direction sonaba por todos los rincones, en Estados Unidos un joven llamado Austin Mahone comenzaba a luchar por su sueño de ser cantante. Nacido en abril de 1996, el artista comenzó subiendo covers a su canal de YouTube. Unos primeros pasos con los que muchos cantantes antes que él lograron darse a conocer. Por ello, a él no le pasó menos.

La popularidad de Austin Mahone comenzó a crecer a pasos agigantados. Y es que, él aprovechaba el auge de plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter), YouTube o la ya inexistente Vine para hacerse con una buena base de seguidores. Su carisma, talento e imagen de ídolo juvenil llamaron la atención de las discográficas. Por ello, fue así como terminó lanzando su primer álbum de estudio y presentó al mundo sencillos como What About Love, Mmm Yeah, Banga! Banga! o Shadow, entre muchos otros.

Austin Mahone es, ahora, creador de contenido en Only Fans

El mundo entero fue conocedor del talento de Austin Mahone. Apodado «el nuevo Justin Bieber», el chico colaboró con muchas estrellas del panorama musical y realizó su propia gira musical. De hecho, fue telonero de la mismísima Taylor Swift y llegó a tener un romance con Camila Cabello y Becky G. Unos años gloriosos que finalizaron tras el estreno de su disco, pues no obtuvo el recibimiento esperado.

Las ventas disminuyeron y la carrera musical de Austin Mahone sufrió un fuerte impacto. Fue por ello que se alejó del panorama musical, pues sus nuevos temas no triunfaban. De esta manera, comenzó a trabajar como modelo para importantes marcas, pero la llegada de la plataforma de OnlyFans le abrió un nuevo mundo al estadounidense. Y es que pasó de ser una de las estrellas del momento a nivel musical a compartir su propio contenido para adultos en la plataforma de pago.

Austin Mahone apuesta por la música country

A través de su cuenta verificada, el joven, de 30 años, comparte contenido inédito a su público. Eso sí, con un coste. Y es que la vida de Austin Mahone ha cambiado por completo en estos últimos 10 años. Asimismo, con más de 11 millones de seguidores en Instagram, el artista sigue presente en el mundo de las celebridades. Aunque ya no tiene la popularidad que tenía en sus inicios, sigue creando contenido y publicando música.

De hecho, cabe señalar, sus nuevos temas se alejan mucho del chico pop que conquistó a las fans de medio mundo. Actualmente, el joven está centrando sus melodías en el country y se define como un «artista pop country independiente». Una era musical que es escuchada mensualmente en Spotify por más de tres millones de usuarios. Pero, claramente, ya no es la estrella que fue en el 2014.