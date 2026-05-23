Vuelve una de las actrices más aclamadas de ‘Los Bridgerton’: su personaje regresa a la temporada 5 con un nuevo rumbo

La serie Los Bridgerton se ha convertido en uno de los talismanes de Netflix desde que se estrenó en 2020. Una serie de época basada en las novelas de Julia Quinn que sorprende por sus escándalos, dramas y romances. La temporada 4 se estrenó a principios de 2026 y sus seguidores ya están esperando la entrega 5 que según acaba de informar Netflix llegará antes de lo previsto, posiblemente en algún momento de 2027. Además, se ha dado a conocer una sorpresa la actriz Adjoa Andoh, que interpreta el papel de Lady Danbury volverá a estar presente en la serie. En la cuarta temporada Lady Danbury obtuvo el permiso de la reina Carlota para regresar temporalmente a su país de origen, pero parece ser que va a regresar a Los Bridgerton, aunque se desconoce si se va a incorporar de nuevo en su cargo en la corte.

La actriz Adjoa Andoh ha explicado en la alfombra roja de los premios BAFTA sobre su regreso en la quinta temporada: «Estoy de vuelta en la corte. He tenido dos años sabáticos por mar, pero ya estoy de vuelta. Necesitaba hacer eso para sentirse viva y realizada. Ella quería volver y decirse a sí misma: ‘De aquí vengo, estas son mis raíces’. Además, quería sentir la tierra de la que vino, saber a qué sonaba, cómo huele…». Con estas palabras la actriz confirma su presencia en la quinta entrega de la serie, aunque no explica si seguirá siendo la mano derecha de la reina Carlota.

¿Qué sabemos de la temporada 5 de Los Bridgerton?

Esta nueva entrega, la cual ya se está rodando, adaptará la novela de Julia Quinn El corazón de una Bridgerton. Antes de hablar de la nueva temporada hay que explicar que estará protagonizada por Francesca, la condesa de Kilmartin que se quedó viuda en la cuarta entrega. Esta elección no ha gustado mucho a los seguidores de la serie porque le tocaba el turno de la historia de Eloise, papel interpretado por la actriz Claudia Jessie.

Francesca Bridgerton es una mujer tímida que nunca se ha sentido totalmente integrada en el ambiente de la corte. Tras la muerte de su marido, Francesca comenzará la temporada centrada en el duelo e intentará reconstruir su vida tras la pérdida de John Stirling, lo cual es un poco complicado.

En esta temporada el amor surge entre Francesca y Michaella, dos mujeres que se enamoran, aunque cuando se conocieron no se cayeron muy bien. Michaella es la prima de John Stirling, el difunto conde de Kilmartin.

Según la sinopsis de esta temporada: «Francesca Stirling , condesa de Kilmartin e hija mediana y más introvertida de la familia Bridgerton, dos años después de perder a su querido marido John, decide volver al mercado matrimonial. Pero cuando Michael , la prima de John, regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar».

El reparto de la quinta temporada

Las protagonistas de la temporada 5 serán la actriz Hannah Dodd que interpretará el papel de la tímida Francesca Bridgerton y Masali Baduza en el de Michaela, la prima de John Stirling, el difunto esposo de Francesca. Además, como ya he explicado, también estará la actriz Adjoa Andoh que dará vida a Lady Danbury, Nicola Coughlan a Penelope, Ruth Gemmell a Lady Violet Bridgerton, Golda Rosheuvel a la Reina Charlotte y Claudia Jessie como Eloise Bridgerton.

Además en esta nueva temporada de Los Bridgerton se incorporan los actores Tega Alexander. Jacqueline Boatswain y Gemma Knight Jones. Tega Alexander. Interpretará el papel de Christopher Anderson, el hijo de Lord Anderson, un conocido soltero de la alta sociedad con fama de seductor que se convertirá en la competencia de los Bridgerton que todavía quedan solteros.

La actriz Jacqueline Boatswain, a la que hemos visto en Agatha y los asesinatos de medianoche, dará vida a Helen Stirling, la madre de Michaela. Una mujer con una personalidad fuerte que llega a la corte para intentar que su hija encuentre al hombre de su vida en sus famosos bailes. Por último la actriz Knight Jones interpretará el papel de Lady Elizabeth Ashworth, una vieja amiga de Michaella que se convertirá en su confidente y que bajo su apariencia encantadora esconde a una persona taimada y calculadora que sabe como comportarse en el ambiente de la alta sociedad.

Esto es todo lo que sabemos de la temporada 5 de la serie Los Bridgerton y estaremos muy atentos en los próximos meses a todas las noticias sobre esta nueva entrega. Por ahora os dejamos a continuación el avance de esta nueva temporada que seguro os va a sorprender con su trama y su balla ambientación.