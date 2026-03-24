El amor entre dos mujeres será el protagonista de la nueva temporada de ‘Los Bridgerton’

Netflix y Shondaland han anunciado que la nueva temporada de la aclamada serie Los Bridgerton ya ha arrancado su producción. Además, han desvelado que Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza) serán los personajes que van a protagonizar la quinta temporada. Se trata de la trama más polémica de la serie, puesto que en la saga de novelas creada por Julia Quinn, Michaela es Mikel, por lo que no hay historia homosexual. Pero por si algo se ha caracterizado la ficción creada por Chris Van Dusen es por haber roto con los arquetipos de la época en la que se inspira (la alta sociedad inglesa del siglo XIX). Empezaron con un casting multiracial y ahora lo hará con temática LGTBI.

Francesca Stirling (Hannah Dodd), condesa de Kilmartin e hija mediana y más introvertida de la familia Bridgerton, dos años después de perder a su querido marido John, decide volver al mercado matrimonial. Pero cuando Michaela (Masali Baduza), la prima de John, regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar.



Francesca siempre se ha sentido un poco fuera de lugar en su entorno. A medida que Michaela despierta nuevos sentimientos en su interior, Fran hará descubrimientos sobre sí misma que podrían cambiarlo todo. Michaela Stirling, siempre bajo su apariencia encantadora y llena de vida, esconde una joven vulnerable que tiende a huir en cuanto algo le incomoda. Sin embargo, en esta temporada, Michaela tendrá que enfrentarse a esa vulnerabilidad mientras se ve obligada a afrontar su relación con el legado de su difunto primo y con Francesca.

La nueva entrega de Los Bridgerton estará compuesta de 8 episodios y el rodaje se llevará a cabo en Londres. Jess Brownell es de nuevo la showrunner de la serie y contará con Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen, como productores ejecutivos.

La polémica ya surgió tras el final de la tercera temporada, en el que se presentó al personaje de Michaela, prima de John, ya que en la novela es un hombre. Con esto, la serie avisó a sus fans que la trama de Francesca iba a ser muy diferente que en el original literario. Muchos lectores pusieron el grito en el cielo, pero la propia autora de la saga, Julia Quinn, dijo haber dado su beneplácito para los cambios.