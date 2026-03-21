Si te gusta ‘Outlander’ y ‘Los Bridgerton’, esta es la desconocida serie de época que no te puedes perder

Este mes de marzo, los fans de Outlander están siendo testigos de uno de sus viajes más esperados. Después de años de travesía, la popular ficción llega a su final con su octava temporada. El desenlace de una historia que promete no dejar indiferente a nadie y donde el público será testigo de cómo concluirá la serie. La ficción de época y romance, basada en la exitosa saga literaria de Diana Gabaldon, aterrizó en la pequeña pantalla en el año 2014. Desde entonces, temporada tras temporada, el público ha tenido la oportunidad de conocer la maravillosa historia de Claire y Jamie Fraser. Al parecer, la pareja es el claro ejemplo de que el amor puede combatir cualquier línea temporal, a pesar de los inconvenientes del destino.

Durante las últimas semanas, los fans han tenido la oportunidad de ver los tres primeros capítulos de la producción. Una primera toma de contacto con la serie donde el público no ha podido evitar emocionarse al volver a ver a los protagonistas en pantalla. Pero, teniendo en cuenta que la temporada cuenta con 10 entregas, muchos ya están temiendo que llegue el día del estreno del gran final. Pues, es complicado encontrar ficciones tan atrapantes. Pero, nos hemos puesto manos a la obra y hemos encontrado una posible opción.

La ficción de época que se podría presentar como sustituta de ‘Outlander’

El periodista Ignacio Herruzo, de Diez Minutos, ha realizado una opinión periodística bastante interesante, pues ha señalado que la serie de La gran fortuna es la nueva ficción que los fans de Outlander están buscando. Presentada bajo el título original de Fortunes of War, se trata de una miniserie británica antigua, de 1987.

Basada en las novelas de Olivia Manning, la ficción cuenta con la dirección de James Cellan Jones. De esta manera, a través de 7 capítulos, el espectador tiene la oportunidad de ver en escena a grandes rostros como Emma Thompson, Kenneth Branagh y Rupert Graves, entre otros.

¿De qué trata ‘La gran fortuna’?

Tal y como se ha podido saber, Guy y Harriet Pringle son una pareja de la Segunda Guerra Mundial. Los protagonistas están haciendo todo lo posible por sobrevivir al caos político y militar que va creciendo en la región, pero no será un camino de rosas para ellos. Mientras la guerra avanza, ellos tendrán que convivir con diplomáticos, profesores y expatriados británicos.

La gran fortuna se presenta como un drama histórico que combina romance. Además, dentro de su contexto, se puede comprender un poco de cómo era la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Una ficción que atrapa desde el primer minuto, al igual que Outlander, y que se puede ver al completo en Filmin.