Bad Bunny lleva el ‘NUEVAYoL’ más VIP a Barcelona: Bad Gyal en el escenario y Lamine Yamal en la ‘Casita de Benito’

Ya es oficial. Bad Bunny ha inaugurado su gira en España y no lo ha hecho precisamente en silencio. Desde que se supo que el puertorriqueño aterrizaría en nuestro país, las plataformas de venta colapsaron y la reventa se disparó hasta niveles desorbitados: una entrada básica podía superar fácilmente los 500 euros. Al margen de ello, el Conejo Malo volvió a demostrar el fenómeno de masas en el que se ha convertido llenando el Estadi Olímpic Lluís Companys. Desde Lamine Yamal junto a su nueva novia hasta Bad Gyal sobre el escenario, fueron muchos los VIP que no quisieron perderse una de las fechas más esperadas del año.

La trayectoria del cantante ha sido meteórica y muchos todavía recuerdan aquellos primeros conciertos en España en pequeñas salas y con entradas que apenas costaban 20 euros. Sin embargo, el éxito estaba claro que iba a llamar a su puerta. Con el paso de los años no solo crecieron sus reproducciones, sino también la viralidad alrededor de su música. Las colaboraciones con artistas de primer nivel como Cardi B, Dua Lipa o Rosalía terminaron de disparar su reputación internacional. Pero si hubo un momento que marcó un antes y un después en su carrera, fue su aparición en la Super Bowl junto a Shakira y Jennifer Lopez. Ahí quedó claro que Benito ya jugaba en otra liga.

Bad Gyal irrumpe en el escenario de Bad Bunny

Mientras la banda comenzaba a tocar los primeros acordes de Yo perreo sola y Bad Bunny impedía que el público permaneciera sentado, el Estadi Olímpic Lluís Companys explotó en gritos. Una plataforma comenzó a elevarse y, de repente, apareció Bad Gyal. Con un estilismo Y2K, muy característico de sus actuaciones, la catalana fusionó el tema del puertorriqueño con Da Me, desatando una auténtica locura entre los asistentes. La conexión entre ambos artistas llevó el reguetón a otro nivel y dejó claro que Bad Bunny tiene muchas sorpresas preparadas para su paso por España. Parece que no solo Bad Gyal y el Papa van a formar parte de su agenda.

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Lamine Yamal y su nueva novia, las estrellas de la ‘Casita de Benito’

El Estadi Olímpic Lluís Companys se convirtió por unas horas en la famosa ‘Casita de Benito’, ese espacio VIP que ya se ha convertido en objeto de deseo mundial. Desde que durante la última Super Bowl vimos por primera vez este reservado con rostros como Jessica Alba, Cardi B o Pedro Pascal, estar ahí se ha convertido prácticamente en un símbolo de estatus. En resumidas cuentas, quien entra en la ‘Casita de Benito’

es porque forma parte de la élite.

Uno de los primeros rostros en captar la atención fue el de Lamine Yamal, que hace apenas unos días acaparaba titulares tras aparecer de la mano de su nueva novia, la influencer Inés García. El jugador disfrutó del concierto acompañado de varios compañeros del FC Barcelona como Robert Lewandowski, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, João Cancelo y Eric García. Además, otro de los rostros que sorprendió, aunque apenas se dejó ver durante unos segundos, fue el del presentador Marc Giró.

Bad Bunny demuestra por qué es el número uno

El puertorriqueño abrió el concierto con una de sus frases más virales: «Un aplauso para mami y papi porque en verdad rompieron». Después llegaron temas como Callaíta, reinterpretada con acordes de salsa, mientras dedicaba unas palabras al público asegurando que guarda «bonitos recuerdos de la última vez» que estuvo en Barcelona. El estadio continuó entregado mientras miles de personas coreaban junto a él: «Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo, y si es contigo, mejor».

Cuando sonaron las canciones de su último y multipremiado disco, el estadio terminó de venirse abajo. Especialmente con BAILE INoLVIDABLE, uno de los momentos más emocionantes de la noche. Al ver la reacción del público, Bad Bunny no dudó en emocionarse y agradecer el cariño recibido: «Gracias por cantarla con el corazón».

Después llegó NUEVAYoL, acompañada de varios solos de trompeta y percusión junto a Los Sobrinos, la banda puertorriqueña con la que el artista también sorprendió durante su comentada sesión de Tiny Desk. En definitiva, si la gira de Bad Bunny ya venía rodeada de expectación, Barcelona ha dejado claro que el artista ha llegado dispuesto a terminar de conquistar España y a dejar una huella todavía mayor que la de otros fenómenos internacionales como Taylor Swift o Karol G.