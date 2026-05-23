Moda

Los pantalones blancos que arrasan este verano quedan ideales con alpargatas

Firmas como Mango y Zara apuestan por cortes relajados y cómodos que estilizan y elevan cualquier look veraniego

Los nuevos diseños de denim blanco triunfan por su versatilidad, su efecto favorecedor y lo bien que combinan con alpargatas y sandalias

tendencia vaqueros blancos
(Foto: María Pombo)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Los pantalones blancos vuelven cada verano porque tienen ese efecto inmediato de elevar cualquier look sin necesidad de complicarse demasiado. Son frescos, luminosos y mucho más versátiles de lo que muchas veces pensamos. Basta combinarlos con unas alpargatas, una camisa relajada o una camiseta básica para conseguir un estilismo que funciona desde una comida improvisada hasta una cena al aire libre. Esta temporada, además, Mango ha apostado por un diseño especialmente favorecedor que confirma que el denim blanco ya no es una tendencia puntual, sino uno de esos imprescindibles que solucionan el armario cuando suben las temperaturas y apetece vestir cómodo, elegante y con un punto sofisticado.

El pantalón blanco que siempre vuelve en verano

Hay prendas que funcionan especialmente bien cuando llega el calor y los pantalones blancos son una de ellas. Frente al denim azul tradicional, el blanco aporta luz al look y transmite una sensación mucho más limpia y veraniega. Además, tienen la capacidad de adaptarse a estilos completamente distintos dependiendo de cómo se combinen.

Con unas alpargatas de cuña y una blusa romántica pueden convertirse en el uniforme perfecto para una comida de fin de semana. Si se llevan con sandalias planas y camiseta oversize, el resultado es relajado y muy effortless. Incluso con un top satinado y accesorios dorados funcionan para una noche de verano.

pantalones blancos denim
(Foto: Mango)

Durante años existió cierto miedo a los pantalones blancos porque supuestamente ensanchaban o eran difíciles de combinar. Sin embargo, los nuevos cortes han cambiado completamente esa percepción. Ahora predominan siluetas más relajadas, tiro medio o alto y tejidos con caída que estilizan muchísimo más la figura.

Esta temporada, firmas como Mango o Zara han apostado por diseños relajados, con siluetas amplias y cortes cómodos que favorecen mucho más que los modelos excesivamente ajustados.

Triunfan especialmente los vaqueros de tiro medio o alto, las piernas rectas y los cortes balloon o wide leg, porque estilizan visualmente y aportan un aire mucho más sofisticado. Además, los detalles bordados, los bajos deshilachados o los tejidos con algo más de estructura hacen que el denim blanco se vea más especial y fácil de elevar.

Otra de las razones por las que favorecen tanto en verano es porque combinan prácticamente con todo. Funcionan con camisas de lino, tops románticos, camisetas básicas o blazers ligeras, y quedan especialmente bien con alpargatas, sandalias planas o cuñas de yute. El resultado siempre transmite ese estilo relajado y cuidado que tanto apetece durante los meses de calor.

pantalones blancos
(Foto: María Pombo)

Las alpargatas: el combo perfecto del verano

Si hay un calzado que funciona especialmente bien con pantalones blancos son las alpargatas. Tienen ese aire mediterráneo y relajado que encaja a la perfección con este tipo de pantalón.

Las alpargatas planas son ideales para looks diarios cómodos, especialmente si se combinan con camisetas básicas, camisas de lino o tops fluidos. En cambio, las versiones de cuña ayudan a estilizar muchísimo más la figura y aportan un toque más arreglado sin renunciar a la comodidad.

Otro punto a favor es que permiten adaptar el pantalón a diferentes ocasiones. Con unas alpargatas negras y blazer ligero, los pantalones blancos funcionan incluso para un look de oficina relajado. Con unas de tonos tierra y un capazo, el resultado es perfecto para vacaciones o escapadas de fin de semana.

pantalones blancos vaqueros
(Foto: Mango)

Últimas noticias

Lo más leído