Los pantalones blancos que arrasan este verano quedan ideales con alpargatas

El pantalón blanco que siempre vuelve en verano

Hay prendas que funcionan especialmente bien cuando llega el calor y los pantalones blancos son una de ellas. Frente al denim azul tradicional, el blanco aporta luz al look y transmite una sensación mucho más limpia y veraniega. Además, tienen la capacidad de adaptarse a estilos completamente distintos dependiendo de cómo se combinen.

Con unas alpargatas de cuña y una blusa romántica pueden convertirse en el uniforme perfecto para una comida de fin de semana. Si se llevan con sandalias planas y camiseta oversize, el resultado es relajado y muy effortless. Incluso con un top satinado y accesorios dorados funcionan para una noche de verano.

Durante años existió cierto miedo a los pantalones blancos porque supuestamente ensanchaban o eran difíciles de combinar. Sin embargo, los nuevos cortes han cambiado completamente esa percepción. Ahora predominan siluetas más relajadas, tiro medio o alto y tejidos con caída que estilizan muchísimo más la figura.

Esta temporada, firmas como Mango o Zara han apostado por diseños relajados, con siluetas amplias y cortes cómodos que favorecen mucho más que los modelos excesivamente ajustados.

Triunfan especialmente los vaqueros de tiro medio o alto, las piernas rectas y los cortes balloon o wide leg, porque estilizan visualmente y aportan un aire mucho más sofisticado. Además, los detalles bordados, los bajos deshilachados o los tejidos con algo más de estructura hacen que el denim blanco se vea más especial y fácil de elevar.

Otra de las razones por las que favorecen tanto en verano es porque combinan prácticamente con todo. Funcionan con camisas de lino, tops románticos, camisetas básicas o blazers ligeras, y quedan especialmente bien con alpargatas, sandalias planas o cuñas de yute. El resultado siempre transmite ese estilo relajado y cuidado que tanto apetece durante los meses de calor.

Las alpargatas: el combo perfecto del verano

Si hay un calzado que funciona especialmente bien con pantalones blancos son las alpargatas. Tienen ese aire mediterráneo y relajado que encaja a la perfección con este tipo de pantalón.

Las alpargatas planas son ideales para looks diarios cómodos, especialmente si se combinan con camisetas básicas, camisas de lino o tops fluidos. En cambio, las versiones de cuña ayudan a estilizar muchísimo más la figura y aportan un toque más arreglado sin renunciar a la comodidad.

Otro punto a favor es que permiten adaptar el pantalón a diferentes ocasiones. Con unas alpargatas negras y blazer ligero, los pantalones blancos funcionan incluso para un look de oficina relajado. Con unas de tonos tierra y un capazo, el resultado es perfecto para vacaciones o escapadas de fin de semana.