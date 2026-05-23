Los pantalones blancos que arrasan este verano quedan ideales con alpargatas
Firmas como Mango y Zara apuestan por cortes relajados y cómodos que estilizan y elevan cualquier look veraniego
Los nuevos diseños de denim blanco triunfan por su versatilidad, su efecto favorecedor y lo bien que combinan con alpargatas y sandalias
Los pantalones blancos vuelven cada verano porque tienen ese efecto inmediato de elevar cualquier look sin necesidad de complicarse demasiado. Son frescos, luminosos y mucho más versátiles de lo que muchas veces pensamos. Basta combinarlos con unas alpargatas, una camisa relajada o una camiseta básica para conseguir un estilismo que funciona desde una comida improvisada hasta una cena al aire libre. Esta temporada, además, Mango ha apostado por un diseño especialmente favorecedor que confirma que el denim blanco ya no es una tendencia puntual, sino uno de esos imprescindibles que solucionan el armario cuando suben las temperaturas y apetece vestir cómodo, elegante y con un punto sofisticado.
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