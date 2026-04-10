10 alpargatas cómodas y bonitas para estrenar en la Feria de Abril de Sevilla y usar durante todo el verano

Las alpargatas ocupan un lugar especial en el armario por su capacidad de combinar tradición, funcionalidad y estilo en una sola pieza. Su origen artesanal, ligado al uso de fibras naturales como el yute o el esparto, las convierte en un calzado transpirable y ligero, ideal para los días de calor. Tienes estas 10 alpargatas cómodas y bonitas para la Feria de Abril de Sevilla.

Además, su diseño versátil permite adaptarlas a todo tipo de ocasiones, desde planes informales hasta eventos más cuidados, especialmente en versiones de cuña. Firmas como Parfois o Zara han sabido reinterpretarlas con materiales y acabados actuales, manteniendo su esencia, pero elevando su estética. Sus diseños ligeros y transpirable las convierte en la elección perfecta para el día a día, mientras que sus versiones con cuña estilizan la figura y elevan cualquier look.

Las alpargatas cómodas y bonitas para la Feria de Abril de Sevilla

Este calzado tiene una gran capacidad de combinar con vestidos, faldas, pantalones o incluso trajes fluidos las posiciona como un básico imprescindible en cualquier armario de verano.

Por eso, más allá de ser una tendencia pasajera, las alpargatas se mantienen como un básico atemporal que cada temporada se reinventa sin perder su identidad.

Alpargatas de piel con hebilla – Parfois

Color: marrón

Tira con hebilla ajustable en la parte posterior

Las alpargatas de piel con hebilla , disponibles por 35,99 euros, contienen una plantilla de yute con almohadilla en el talón para mayor confort

Punta redonda

Suela de poliuretano termoplástico con borde en yute

Composición: corte 100% piel vacuno; forro 55% yute y 45% poliéster; plantilla 85% yute y 15% poliéster; suela 100% thermoplastic rubber.

Alpargatas de piel estampado animal – Parfois

Color: multicolor

Estampado animal

Punta abierta y banda ancha en el empeine

Las alpargatas de piel estampado animal, disponibles por 39,99 euros, tienen una tira posterior de sujeción

Plantilla de yute con almohadilla en el talón

Suela de poliuretano termoplástico con borde de yute

Composición: corte 100% piel vacuno; forro 57% yute, 35% algodón y 8% piel vacuno; plantilla 85% yute y 15% piel vacuno; suela 100% thermoplastic rubber.

Cuñas de cuerpo trenzado – Zara: alpargatas cómodas y bonitas

Color: blanco crudo

Sandalia de cuña de yute con cuerpo trenzado

Las cuñas de cuerpo trenzado, a 49,95 euros, poseen un cierre mediante tiras atadas al tobillo

Punta redonda

Composición: corte 100% poliéster; forro 60% poliamida y 40% poliuretano; suela 100% estireno butadieno estireno; plantilla 90% poliuretano y 10% poliéster.

Alpargata despuntes Zara

De 27,95 euros, en color marrón, zapato tipo alpargata. Cierre mediante hebilla lateral. Suela de goma en volumen efecto yute.

Composición

100% poliéster

Suela

100% estireno butadieno estireno

Plantilla

73% poliéster

27% yute

Cuña baja navajo – Sfera

Color: negro

Disponible por 23,99 euros, se trata de una cuña baja de rafia con estampado.

El material exterior de la cuña baja navajo es 100% textil.

Look recomendado: una opción cómoda para el día a día, perfecta con shorts, faldas cortas o jeans para un estilo urbano y desenfadado.

Sandalias de cuña esparto – Alma en Pena en El Corte Inglés

Color: arena

Las sandalias de cuña esparto, disponibles a 110 euros, contienen tiras tubulares de transfer

Cierre con hebilla metálica ajustable

Tacón medio-ancho de 6 cm

Punta cuadrada

Composición: exterior 70% textil y 30% sintético; interior 70% otros materiales y 30% sintético; suela 100% poliuretano.

Look recomendado: ideales para looks más sofisticados, como vestidos midi elegantes, conjuntos de oficina veraniegos o estilismos de noche informales.

Alpargatas de cuña con elástico – Replay en El Corte Inglés

Color: blanco

Las alpargatas de cuña con elástico poseen una cuña con suela de esparto y su valor es 89 euros.

Elástico trasero para mayor ajuste

Composición: exterior 100% poliuretano; interior 100% textil; suela 100% EVA.

Look recomendado: perfectas para looks casuales y urbanos, combinadas con jeans, camisetas básicas o vestidos cortos para un estilo fresco y actual.

Sandalia de cuña yute beige Piccola Piu

La puedes comprar en Merkal en dos colores: blanco y negro.

Realizada en yute, su composición es: Corte 100% Textil, Forro 100% Textil, Piso 100% Sintético, Plantilla 100% Textil/Sintético. Su precio es de solo 22,99 euros y son comodísimas para ir a la Feria de Sevilla.

Cuña atada combinada de Mango

Diseño destalonado. Diseño combinado. Puntera redondeada. Tacón estilo cuña. Cierre de tiras en el tobillo. El tacón mide 10 cm.

Composición

Corte: 100% algodón

Plantilla: 95% poliuretano, 5% algodón

Suela/piso: 100% caucho termoplástico

Fijación/suela: 100% pegado

Forro (calzado): 100% algodón

Alpargatas planas Stradivarius

Son de yute y con toda la comodidad del mundo al ser planas y poder resistir más durante la Feria de Sevilla. Su precio es de 29,99 euros en varias tallas. Puedes combinarlas con monos largos o faldas satinadas, aportando un toque refinado.