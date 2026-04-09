Alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla 2026: horario y dónde ver

Sevilla ya está preparando la Feria de Abril 2026 y eso se empieza a notar incluso antes de que arranque oficialmente, porque en el recinto de Los Remedios hace semanas y meses que comenzaron los preparativos de la portada con el fin de que cuando llegue el momento de encenderla, nada falle. El alumbrado de la Feria de Abril es como sabemos el momento en el que de alguna manera, se hace oficial otra edición, pero ¿qué día y a qué hora se produce? ¿Qué novedades tiene este año?.

El alumbrado de la Feria de Abril no implica tan sólo encender luces, que también, sino que todos los sevillanos saben que es el momento en el que el recinto cambia por completo de aspecto y de ambiente, cuando pasas de una noche cualquiera a una feria en toda regla. Y eso se nota, porque la gente lo vive con bastante intensidad, siendo considerado como decimos, y para muchos, el arranque oficial, aunque en el calendario haya matices. Recordemos que la Feria de Abril se celebra este año del 21 al 26 de abril, pero quedarse sólo con esas fechas es quedarse a medias, porque la noche importante llega justo antes, la del lunes 20, que es cuando se celebra la cena del pescaíto y cuando todo empieza a coger forma de verdad.

Cuándo es el alumbrado de la Feria de Sevilla 2026

El encendido se produce en el cambio de día, a las 00:00 horas, justo cuando el lunes pasa a martes, así que, aunque se hable siempre del lunes del alumbrado, en realidad el momento clave ya pertenece al martes 21 de abril, que es cuando comienza oficialmente la feria. Además el encendido de la Portada del Real tiene lugar cuando se acaba la celebración de la llamada Noche del Pescaíto, o Cena del Pescaíto, que es la cena especial que celebran los sevillanos como previo al comienzo de la Feria de Abril. Esta cena que se celebra dentro del recinto ferial es esa antesala que de alguna manera avanza la fiesta y nos prepara para recibir el alumbrado.

Todos los años las casetas se llenan de gente disfrutando de esta cena aunque si no encuentras sitio o no tienes acceso, siempre puedes disfrutar de la Noche del Pescaíto en alguno de los restaurantes cercanos al recinto ferial, que suelen ofrecer un menú especial para esa noche y una vez acabes dirigirte a la portada para poder ver el encendido o alumbrado que además este año cuenta con un diseño que resulta de lo más especial.

Así es la portada del Recinto Ferial en 2026

Este año y según anunció ya hace meses el Ayuntamiento de Sevilla, la portada no es una más, porque el diseño mira bastante a la historia de la ciudad. Se inspira en el Pabellón de Portugal de la Exposición del 29 y en el Cenador de Carlos V, dentro de los Reales Alcázares, dos referencias que no están ahí por casualidad. Todo eso se traduce luego en una estructura llena de detalle que, cuando se ilumina, cobra sentido. Y para conseguir ese efecto se han colocado más de 28.000 bombillas LED, que no son pocas, y que ya están colocadas y se están probando para que no falle ni una sola de ellas. Es curioso verlo antes, cuando todavía no está encendida del todo, porque ya deja intuir cómo va a quedar, pero no es hasta esa noche cuando realmente se ve el resultado completo.

Dónde ver el Alumbrado

Si quieres ver bien el alumbrado de la Feria de Abril 2026, lo ideal es hacerlo desde la propia portada del recinto ferial en las calles entre Antonio Bienvenida y la Avenida Alfredo Kraus, pero si ves que hay mucha gente o deseas alejarte un poco, puedes elegir verlo todo desde puntos elevados del Aljarafe para una vista más panorámica, y como no, desde las calles colindantes al recinto ferial.

Qué ocurre justo después del encendido

Y una vez llegue la medianoche, y se produzca el alumbrado, la feria arranca hasta el momento en el que finaliza, el domingo 26 de abril con la celebración de otro momento cumbre como son los Fuegos Artificiales. De este modo, durante toda la semana a partir del martes 21 de abril ya podremos ser testigos de todo el ambiente, con música, comida y demás, que se dan en las casetas y un recinto ferial que un año más se espera que acoja a miles de personas.

Como guía para poder vivir mejor la fiera, el martes 21 es el primer día oficial, con el paseo de caballos durante el día y bastante movimiento desde primera hora. El miércoles 22, que además es festivo en Sevilla, suele ser uno de los días más fuertes, de esos en los que cuesta incluso caminar por algunas zonas. Y a partir de ahí, la feria sigue su curso hasta el domingo 26 de abril, cuando llega el cierre con esos fuegos artificiales, que también tienen su público fiel.