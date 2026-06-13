El servicio balear de salud evita cada semana 34 embarazos no deseados con la «píldora del día después»

Los centros de salud y hospitales de Baleares han dispensado casi 10.000 píldoras «del día después» en los últimos seis años. Son, en concreto, 9.975 embarazos no deseados que se han evitado por esta fórmula «que no es lo que recomendamos como método anticonceptivo», como asegura la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, en declaraciones a OKBALEARES.

La cifra anual del uso de este fármaco en Baleares se mantiene estable en todos estos años. En 2025 se dispensaron en la sanidad pública 1.797 píldoras, lo que da un promedio de 34 cada semana.

Los datos que ofrece OKBALEARES preocupan a las autoridades sanitarias. Con el aumento de información difundida tanto para evitar concepciones no deseadas como para alejarse de enfermedades de transmisión sexual, sorprende que la dispensación de la «píldora del día después» no se reduzca con el paso del tiempo. Los datos de su consumo están estabilizados, sin grandes picos ni descensos en su uso en Baleares.

1.684 en 2020, 1.508 en 2021, 1.600 en 2022, 1.971 (la cifra más alta de la serie) en 2023, 1.415 (la cifra más baja de la serie) en 2024 y 1.797 en 2025. Estas son las cifras del método dispensado en centros sanitarios y hospitales de las Islas.

Hay que tener en cuenta que desde hace una década la «píldora del día después» también se puede conseguir en el mostrador de una farmacia sin receta médica. En las farmacias es de pago y en el servicio público es gratuita. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares (COFIB) ha optado por no facilitar los datos de sus ventas de estos productos farmacéuticos tras ser requeridos por OKBALEARES. De conocerse sus cifras, las difundidas hoy del servicio público se dispararían.

Salud Pública detalla que en la mayoría de los casos de mujeres que acuden en busca del fármaco, son chicas jóvenes. Se descarta que las cifras obedezcan al boom de la temporada turística porque la dispensación es regular a lo largo de todo el año. Por otra parte, resulta difícil determinar si se acude al centro de salud tras mantener relaciones de fin de semana o no, porque su uso es recomendable las 72 horas siguientes a la relación sexual sin protección, por lo que se puede ir al médico un martes por una relación del sábado.

Elena Esteban traslada a OKBALEARES la preocupación por la relajación constatada entre los jóvenes a la hora de protegerse con métodos eficaces, «no sólo ante posibles embarazos, sino por el riesgo de contagio de una enfermedad de transmisión sexual». Esteban alerta de que «se está banalizando el riesgo y los datos de transmisión de estas enfermedades van en aumento».

El IB-Salut está trabajando en un plan autonómico para concienciar ante el aumento del riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Esteban recomienda, como siempre, «usar métodos de bloqueo como el preservativo, que evita ambos riesgos».