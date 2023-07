Desmadre: varias universidades en EE.UU instalan máquinas expendedoras con píldoras del día después

Como si fueran refrescos en una máquina expendedora. Así pueden adquirir píldoras del día después los estudiantes de hasta 39 prestigiosas universidades de EE.UU, entre las que se encuentran las de Boston y Washington. Este dato lo aporta la Sociedad Estadounidense para la Anticoncepción de Emergencia la cual afirma que hay universidades como la de Tulsa en Oklahoma que se encuentran en estados donde el aborto está en gran parte restringido. Por lo tanto este tipo de máquinas ayudan a preservar el anonimato y facilitan el acceso a los anticonceptivos.

Ahora bien, la mayoría de los centros educativos instalaron sus proveedores de pastillas en lugares de estudio donde no corresponde encontrarse con este tipo de productos. En concreto la Universidad de Washington colocó el pasado noviembre su máquina en la biblioteca de la institución. Además este dispensador de pastillas no sólo expulsa anticonceptivos sino también ibuprofenos y pruebas de embarazo. El precio de la píldora del día después es de 12,60 dólares en estas máquinas, muy por debajo del que ofrecen las farmacias que venden este producto por 50 dólares aproximadamente.

En Nueva York e Illinois, los legisladores estatales están trabajando en proyectos de ley que exigirían que los campus universitarios tengan al menos una máquina expendedora de anticonceptivos de emergencia. Los legisladores de Connecticut también aprobaron una medida este año que permite que la píldora del día después y otros medicamentos de venta libre se vendan en máquinas expendedoras. Lo que supondría que en la Universidad de Yale instalarían dosificadores con estas pastillas.

Estas políticas anticonceptivas no suponen la única polémica que ha revolucionado las facultades de Estados Unidos. Este medio publicó el pasado mes de junio que la prestigiosa universidad John Hopkins, que se sitúa en el top 5 de mejores facultades de medicina de EE.UU, publicó un glosario, ahora retirado por la institución, en el que definían a las lesbianas como «no hombres atraídos por no hombres». En centro educativo afirmó que si bien las definiciones anteriores se habían referido a las lesbianas como «mujeres que se sientes atraídas sexualmente por otras mujeres, la definición posterior pretendía incluir a personas «no binarias» que pudieran identificarse como lesbianas.

Estas imágenes del curioso diccionario woke de la universidad provocaron una auténtica tormenta de críticas en las redes hasta el punto de que la propia autora de Harry Potter, J.K. Rowling, escribió un mensaje en su cuenta denunciando un machismo velado en las definiciones. «Hombre: no se necesita definición. No hombre (anteriormente conocido como mujer): un ser definible sólo por referencia al varón. Una ausencia, un vacío donde no hay masculinidad», dijo la escritora.

Man: no definition needed.

Non-man (formerly known as woman):

a being definable only by reference to the male. An absence, a vacuum where there’s no man-ness. pic.twitter.com/cpSaSR2Vfg

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 13, 2023