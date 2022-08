La escritora J.K. Rowling lleva un año sin pronunciarse sobre la saga fantástica que inició en 1997. La autora ha estado envuelta en varias polémicas a raíz de declaraciones sobre su posicionamiento feminista frente al colectivo trans. Esquivando posibles cancelaciones, pocos dentro de la franquicia han defendido a la escritora, mientras que las figuras más representativas de las películas que adaptaban sus historias mágicas se han posicionado firmemente contra esas ideas. El último desplante a Rowling con la herencia de su obra fue no aparecer en el especial de Regreso a Hogwarts que HBO Max estrenó las pasadas navidades. Los espectadores creyeron que Warner Bros había decidido no contar con ella, pero en realidad ahora hemos podido saber que fue la propia creadora la que no quiso participar.

Las declaraciones de Rowling se dieron en el podcast de Graham Norton, donde la novelista fue muy contundente con su ausencia en el homenaje de la saga: “Sí, me pidieron participar y decidí que no quería hacerlo. Nadie le dijo que no fuera. Pensé que se trataba más de las películas que de los libros, ya sabes, creo que con razón. Es decir, de eso trataba el aniversario”. Por tanto, la escritora entendió que su figura no era relevante entre las entrevistas y miembros de un equipo técnico alejado del fenómeno de los libros. Después, Norton infirió sobre la relación que actualmente mantenía con el elenco, debido al nulo apoyo que recibió de los actores protagonistas.

“Con algunos mejor que con otros, pero siempre ha sido así. A algunos les conocía mejor que a otros”, apuntaba la autora. Regreso a Hogwarts decepcionó a los fans más acérrimos del mundo mágico, ya que la mayoría de cosas que se contaban en sus entrevistas eran de sobra conocidas por los potterheads. Para más inri, la documentación tuvo fallos estrepitosos como colocar una foto de Emma Roberts de pequeña, en vez de imágenes de Emma Watson.

En el futuro, el panorama se muestra bastante ambiguo para la escritora. Por un lado, la mala recaudación de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore ha puesto seriamente en peligro la saga de precuelas, a la que en teoría todavía le quedan dos títulos más. Lo que por otra parte parece que sí que triunfará a grandes niveles es el juego Hogwarts Legacy, la primera adaptación a consolas del Wizard World en un mundo abierto.