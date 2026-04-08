¿Cuándo empieza la Feria de Abril de Sevilla 2026? Fechas, calendario y días festivos

Ahora que ya ha finalizado la Semana Santa, la Feria de Abril de Sevilla 2026 es el evento que centra la atención de todos, especialmente en Andalucía. De este modo y durante varios días de este mes de abril, la ciudad de Sevilla cambia completamente de ritmo y vive una especie de paréntesis en el que las rutinas y todo lo cotidiano pasa a un segundo plano y lo importante es encontrarse, salir y disfrutar de las casetas del Real, pero ¿cuáles son las fechas de este año? ¿Cuándo cae el día festivo por la Feria de Abril?.

Antes de que arranque la feria, Sevilla ya se prepara y muchos comienzan pensar em sus planes para visitar las casetas, o asistir a la famosa Noche del pescaíto, que es la cena que tiene lugar la noche antes de que arranque todo. Pero no sólo los sevillanos visitan la feria, sino que se recibe a muchos visitantes desde otras comunidades que desean ver como es el ambiente de estos días de abril en los que la capital hispalense se viste de fiesta. De este modo, si estás pensando en ir a la Feria de Abril 2026 o simplemente quieres ubicar bien las fechas, conviene tener claro cuándo arranca exactamente, cómo se organiza la semana y qué días son clave para no perderse nada.

Cuándo empieza la Feria de Sevilla 2026

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se celebrará entre el martes 21 de abril y el domingo 26 de abril. Sin embargo, quedarse sólo con esas fechas se queda un poco corto, ya que la sensación real es que todo empieza antes. La noche del lunes 20 de abril ya marca ese punto de inflexión. Es cuando se celebra la conocida Noche o Cena del pescaíto, un momento muy sevillano en el que las casetas empiezan a abrirse y a recibir a sus socios. No es aún la feria como tal, pero sí ese primer contacto que anuncia que lo importante está a punto de comenzar.

Y luego llega la medianoche. Justo cuando empieza el martes, se produce el alumbrado. En cuestión de segundos, la portada se ilumina y el recinto entero cambia de modo que es cuando podemos decir que oficialmente arranca la Feria de Abril de Sevilla.

Calendario de eventos de la Feria de Abril de Sevilla 2026

La Feria no funciona como un evento cualquiera con horarios cerrados o actividades muy marcadas. Tiene su propio ritmo, pero aún así hay momentos que se repiten cada año y que sirven un poco de guía así que teniendo en cuenta las fechas de este 2026, ya sabemos que todo comienza el lunes 20 de abril con la cena del pescaíto, dando paso al martes 21 que es cuando se produce el alumbrado de la portada del Real. A partir de ahí, el recinto no se detiene. Durante el día, el protagonismo es más familiar, con paseos de caballos, gente comiendo en las casetas y un ambiente más pausado. Por la noche, todo cambia y la feria se vuelve mucho más intensa, con música y baile hasta bien entrada la madrugada.

A partir de ahí la Feria se celebra con un ritmo constante de visitantes desde el miércoles 22 de abril hasta el sábado 25 de abril. No hay un momento concreto que destaque por encima de otro, pero es cuando realmente se vive sin parar, encadenando comidas, encuentros y noches largas. Si deseas entrar en alguna de las casetas, has de saber que debes ser socio para ello, aunque hay algunas que son públicas. Este año, el listado de esas casetas es el siguiente, según podemos leer en la web de Andaluciamia.com

Caseta Turismo de Sevilla : Pascual Márquez, 225-229

: Pascual Márquez, 225-229 Distrito Casco Antiguo : Antonio Bienvenida, 97-101

: Antonio Bienvenida, 97-101 Distrito Este – Cerro – Amate : Pascual Márquez, 215-219

: Pascual Márquez, 215-219 Distrito Macarena – Macarena Norte : Pascual Márquez, 85-89

: Pascual Márquez, 85-89 Distrito Nervión-San Pablo-Santa Justa : Costillares, 22-26

: Costillares, 22-26 Distrito Sur-Bellavista-La Palmera : Ignacio Sánchez Mejías, 61-65

: Ignacio Sánchez Mejías, 61-65 Distrito Triana-Los Remedios : Pascual Márquez, 153-157

: Pascual Márquez, 153-157 Caseta Municipal : Pepe Luis Vázquez, 53

: Pepe Luis Vázquez, 53 C.F. San Fernando : Ignacio Sánchez Mejías, 56

: Ignacio Sánchez Mejías, 56 Comisiones Obreras : Pascual Márquez, 81

: Pascual Márquez, 81 La Pecera : Pascual Márquez, 9

: Pascual Márquez, 9 Marimorena : Manolo Vázquez, 31

: Manolo Vázquez, 31 Partido Popular : Pascual Márquez, 66

: Pascual Márquez, 66 U.G.T. : Antonio Bienvenida, 13

: Antonio Bienvenida, 13 U.S.O. : Curro Romero, 25

: Curro Romero, 25 Niños Perdidos : Gitanillo de Triana, 122

: Gitanillo de Triana, 122 Hermandad de la Estrella : Juan Belmonte, 166

: Juan Belmonte, 166 El Garbanzo Negro: Manolo Vázquez, 39

Y el domingo 26 llega el cierre. Es un día con un punto distinto, como más calmado en algunos momentos, aunque por la noche vuelve a concentrar mucha atención con los fuegos artificiales que ponen fin a la feria y que se dan cada año a partir de las 00:00 horas. Si los quieres ver bien existen algunos puntos estratégicos como el Muelle de las Delicias así como el Puente de las Delicias o el Puente de los Remedios, muy cercano al recinto ferial.

Qué días son festivos en la Feria de Abril de Sevilla 2026

Más allá de la fiesta, los sevillanos tienen un día marcado como festivo local y este año es el miércoles 22 de abril, de modo que en ese día es posible que el recinto ferial esté algo más concurrido.