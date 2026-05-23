David Beckham no sabía qué regalarle a su suegro y ha salvado la situación con un detalle 100% español

El vínculo de David Beckham con España va mucho más allá del fútbol. Aunque han pasado ya años desde su etapa como jugador del Real Madrid, el ex deportista británico continúa manteniendo una estrecha relación con la cultura española y, especialmente, con su gastronomía.

Una pasión que ha vuelto a quedar patente con motivo del 80 cumpleaños de su suegro, Anthony Adams, padre de Victoria Beckham, para quien Beckham ha escogido un regalo de marcado acento español: un Jamón de Bellota 100% Ibérico de Monte Nevado.

La elección no ha pasado desapercibida dentro del entorno familiar ni entre quienes siguen de cerca los gustos del empresario. En una celebración íntima organizada para conmemorar el cambio de década de Anthony Adams, rodeado de hijos, nietos y amigos cercanos, el obsequio del británico terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Más allá de su valor gastronómico, el detalle evidenció nuevamente el profundo conocimiento que Beckham posee sobre algunos de los productos más emblemáticos de la cocina española.

Los jamones de Monte Nevado

Durante sus en Madrid, David Beckham desarrolló una afición por la alta gastronomía y por los productos vinculados a la tradición culinaria española. Desde entonces, esa conexión no ha desaparecido. Muy al contrario, el británico se ha consolidado como un gran defensor de los alimentos gourmet españoles.

De esta forma, la elección de Monte Nevado adquiere un significado especial. La firma segoviana está considerada una de las grandes referencias internacionales del sector jamonero y ha sido reconocida hasta en cuatro ocasiones con el prestigioso premio Alimentos de España, uno de los máximos galardones que concede el sector agroalimentario nacional.

Una empresa con mucha historia

Fundada en 1898 en la provincia de Segovia, la historia de la compañía se remonta al regreso de Juan Olmos de la guerra de Cuba. Con la paga recibida tras el conflicto, decidió comprar sus primeros cerdos e iniciar una pequeña actividad ganadera que terminaría convirtiéndose, más de un siglo después, en una de las empresas más reconocidas del sector.

Cinco generaciones después, la familia continúa al frente del negocio, manteniendo intacta la filosofía artesanal que marcó sus orígenes.

Desde su núcleo inicial en las montañas segovianas, Monte Nevado ha ampliado progresivamente sus instalaciones hasta establecer centros de producción en enclaves estratégicos para la curación del jamón, como la Sierra de Cameros o Guijuelo.

A día de hoy, la empresa exporta sus productos a más de 40 países y se ha consolidado como una de las marcas españolas más valoradas dentro del mercado gourmet internacional.

Calidad y productos de primera

El prestigio de la firma no se limita únicamente a la calidad de sus piezas. También ha destacado históricamente por su compromiso con la sostenibilidad ganadera y la preservación de determinadas razas porcinas. Uno de los episodios más relevantes de su trayectoria tuvo lugar en la década de los 90, cuando la familia Olmos descubrió en Hungría ejemplares supervivientes de la raza Mangalica.

La compañía española impulsó entonces un ambicioso proyecto de recuperación que permitió salvar esta raza y devolverla al circuito gastronómico internacional. Gracias a aquella iniciativa, el Mangalica terminó siendo reconocido como patrimonio gastronómico y Monte Nevado pasó a convertirse en uno de sus principales embajadores a nivel mundial.

Precisamente esa apuesta por los procesos lentos y naturales parece encajar con el perfil gastronómico que Beckham ha ido cultivando durante los últimos años. El ex futbolista ha demostrado en numerosas ocasiones su interés por la cocina de autor, los vinos selectos y los productos elaborados bajo métodos artesanales.

En el caso del jamón ibérico, el británico conoce bien el valor que aporta una curación pausada y un proceso supervisado de manera individualizada.

Un jamón perfecto

La filosofía de Monte Nevado se resume en una máxima que la compañía ha convertido en seña de identidad: ofrecer siempre «el jamón en su momento perfecto». Frente a los ritmos acelerados de la producción industrial, la empresa mantiene un modelo basado en la paciencia, el aprovechamiento de las condiciones climáticas naturales y la experiencia de maestros jamoneros encargados de supervisar personalmente cada pieza.

Los vientos fríos de la sierra y los largos periodos de maduración permiten obtener jamones de aroma intenso, textura equilibrada y gran complejidad de sabor, características especialmente apreciadas en los mercados internacionales de alta gama.

No resulta extraño, por tanto, que un consumidor habituado a los productos premium como David Beckham haya optado por una pieza de estas características para una ocasión familiar tan señalada.

El gesto también refleja hasta qué punto el jamón ibérico se ha convertido en uno de los grandes símbolos gastronómicos de España en el extranjero. En los últimos años, chefs, empresarios y personalidades internacionales han contribuido a impulsar la presencia de este producto en mercados de lujo de Europa, Asia y Estados Unidos, donde cada vez es más valorado como un producto exclusivo.