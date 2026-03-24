Belén Esteban descoloca a Broncano en ‘La Revuelta’ al hablar de su situación laboral: «No tengo paro»

El pasado lunes 23 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta forma, fueron testigos de cómo las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía se abrieron para recibir a Belén Esteban y Eva Arguiñano, concursante y miembro del jurado de Top Chef: dulces y famosos. «Una repostera increíble y la otra es una tele en sí. Su profesión es ser ella misma», comentó el jiennense, para dar la bienvenida a sus invitadas. Cada una de ellas decidió llevarle un regalo. La hermana de Kalros Arguiñano le entregó un rodillo grande para amasar, mientras que la de Paracuellos le hizo entrega de una caja llena de galletas que había hecho ella misma. «No son caseras, te lo digo yo», comentó Broncano, con la intención de hacer saltar a Belén Esteban.

La reconocida colaboradora de televisión no tardó en justificarse, para tratar de demostrar que, en efecto, se trataba de galletas que ella misma había elaborado: «Me he cogido un año sabático y no sé hacer otra cosa que hacerle postres a mi marido en casa y mira que soy diabética». En ese preciso instante, Eva Arguiñano no dudó en echar un capote a la todavía participante de Top Chef: dulces y famosos: «Te digo que sí que lo son, es una concursante muy especial». Poco después, la que fuese colaboradora de Ni que fuéramos shhh en TEN y La familia de la tele en La 1 de Televisión Española quiso dirigirse a David Broncano para hacerle una contundente petición: «Después de mi año sabático, en septiembre u octubre estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato. No es por hacer la pelota». Y añadió: «¡Ponme ya en nómina!», exclamó, al ser la octava vez que visita el programa.

Como era de esperar, estas declaraciones de Belén Esteban pillaron por sorpresa al presentador de La Revuelta. Tanto es así que no tuvo reparos a la hora de preguntar a su otra invitada si ella sabía el motivo por el que la tertuliana había hecho ese comentario. La vasca no tardó en hablar: «Nada, a mí me han dicho que había que meterte mucha caña».

Antes de hablar sobre su paso por La Revuelta, el jiennense recibió un sobre del equipo de producción, donde vienen escritos los invitados de toda la semana. «Del Ministerio, uy, mal, a ver si va a ser una carta de Hacienda», comentó Belén Esteban, entre risas. Un comentario que Broncano aprovechó para hacer la siguiente pregunta: «¿Cuál es vuestro estado de relación con Hacienda a día de hoy?».

«Yo perfecto, no debo nada, ni Eva, tú tampoco», respondió Belén Esteban, por las dos. Y añadió: «Ya he pagado todo lo que tengo». Fue entonces cuando el jiennense quiso ir mucho más allá: «En algún momento sí que has tenido dificultades, algún cruce con Hacienda». La tertuliana se sinceró: «Un cruce no, once». Grison trató de poner humor al asunto: «Hay un tramo de la M-40 que se llama Belén Esteban, chavales».

Por si fuera poco, debido a la conversación que estaban teniendo, la de Paracuellos quiso sincerarse sobre su posición como autónoma: «Mirad, yo no vengo a hablar de política, pero fuera del cachondeo, los autónomos, perdóname, pero yo he dejado un año de trabajar y no tengo paro», explicó. Acto seguido, fue mucho más allá: «¡Si todos los meses me cobráis un pastizal! A los autónomos hay que apoyarlos», comentó, visiblemente indignada.