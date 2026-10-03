Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 26 de septiembre al 2 de octubre

SUBE: Eugenia Martínez de Irujo

Comisaria, junto a Cristina Carrillo de Albornoz, de la exposición Cayetana, Grande de España, que acaba de inaugurarse este pasado jueves en el Palacio de Liria, con motivo del centenario del nacimiento de su madre. Permanecerá abierta hasta el 31 de enero. Una interesantísima exposición donde se muestran más de 200 piezas, traídas algunas de ellas también de Sevilla, donde se refleja el interés que la duquesa más duquesa de España tuvo a nivel cultural, amén del patrimonial.

SUBE: Isabel Díaz Ayuso

Este pasado jueves fue entrevistada por el periodista Iker Jiménez, en el programa Horizonte, donde se pudo hablar de lo divino y de lo humano sin cortapisas y también de esa violencia que se está produciendo en las calles de Madrid, en la intolerable ocupación de la Puerta del Sol, de la Carrera de San Jerónimo, etc., llenas de insultos hacia ella. ¡Muchachos, la calle no es vuestra! ¿Lo recuerdan? Y, además, os habéis equivocado de adversario.

SUBE: Mette-Marit de Noruega

Preocupación en Noruega por la salud de Mette-Marit. Nada más prestar juramento como rey, Haakon VIII acudió al hospital para ver a su esposa, cuyo estado de salud se ha complicado a causa del trasplante de pulmón al que se sometió recientemente. Después se la volvió a ver en el funeral de la hermana del fallecido rey Harald, Astrid, bastante desmejorada. Las noticias sobre la salud de la reina siguen suscitando gran preocupación en el país.

SUBE: Juan Jesús Vivas

El presidente de Ceuta, que acaba de viajar a Madrid siguiendo el requerimiento de la juez María Tardón, intentando deshacer la maraña de todo lo sucedido en Ceuta, que tan claro y evidente es no sólo para él, sino para toda la opinión pública. Después de su declaración, ha salido La Moncloa, cómo no, para decir que no era cierto lo de las llamadas del Sr. Vivas. Este ni se ha inmutado, respondiendo que todas esas llamadas están grabadas y que no ha faltado en ningún momento a la verdad. ¡Qué infierno están viviendo los ceutíes!