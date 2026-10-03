Las mujeres al poder

Las mujeres, a lo largo de la historia, han quedado en segundo término si hablamos de ellas en el arte, desde la pintura a la música, en la ciencia, en las finanzas, en lo jurídico y, por supuesto, en la política. Recuerdo cuando el gran director de orquesta Herbert von Karajan hizo debutar a la violinista Anne-Sophie Mutter con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Era mayo de 1977. No hace muchos años que digamos, casi 50. Fue una verdadera revolución que incomodó, sobre todo, a los propios componentes de la orquesta.

Es un pequeño ejemplo que me ha venido a la memoria. Afortunadamente, en estos momentos, si lo contara, causaría estupor e indignación. En la actualidad hay 27 mujeres en la citada orquesta (cerca de un 21% de la plantilla total de los 128 músicos que la conforman). Pero como no voy a relatar las injusticias referidas a ellas desde tiempo inmemorial, digamos desde siempre, voy a referirme al campo de la política. ¿Se imaginan ustedes un país africano que, por cierto, resulta ser uno de los más machistas del mundo, donde ha sido elegida una mujer como primera ministra? Pues sí, estimados lectores, ha sido en nuestro país vecino, que continuamente tenemos in mente por lo que está ocurriendo en Ceuta, Marruecos, donde el rey Mohamed VI ha nombrado a Fátima al-Mansouri primera ministra. La primera que se convierte en jefa de Gobierno. Son ya ocho los que tienen a una fémina al frente del ejecutivo. La primera mujer que alcanzó tal honor en el mundo fue María Estela Martínez de Perón en 1974, tras la muerte de su esposo Juan Domingo Perón. La segunda esposa del líder argentino, Evita, que fue tan fundamental en la vida política del presidente, nunca lo fue.

En la actualidad son ya ¡¡¡39!!!, las mujeres que ostentan tan importante cargo, entre jefas de Estado y de Gobierno, en sus respectivos países: México, Perú, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Maldavia, Japón, India, Tanzania, Samoa, Sri Lanka y Nicaragua, entre otros. Últimamente, también lo es Delcy Rodríguez desde enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Un inciso, ¿que pasará con María Corina Machado? ¿La dejarán entrar en Venezuela? Visto lo visto, lo dudo. Pero volvamos a lo que nos ocupa. Según datos de la ONU, la igualdad política con la mujer sigue lejos. Hay 20 mujeres desempeñando el cargo de jefas de Estado y 19 de Gobierno. Destacan cuatro países nórdicos, Finlandia, Islandia, Dinamarca y Noruega, todos ellos dirigidos por mujeres. Y el resto unos 168, dirigidos por hombres. Puede verse esa gran diferencia. Luego están aquellas otras que no ocupando esos cargos en la política tienen gran poder e influencia. Podemos recordar a la gran Marie Curie, que ganó dos premios Nobel, el de Física en 1903 y el de Química en 1911, por ejemplo. En la actualidad, una buena prueba de ello es que Moza bint Nasser al-Missned , 67 años, esposa del ex-emir de Catar, fallecido este pasado mes de julio, madre del actual emir Tamim bin Hamad Al Thani y una de las mujeres mas ricas del mundo ha sido reconocida como líder global por la Universidad de Johannesburgo en reconocimiento a su labor en defensa de los derechos humanos y situar la educación infantil en el centro de la política mundial. Otras mujeres han ido ocupando cargos importantes en el mundo económico, como Ana Botín, presidenta del Banco de Santander, Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo, entre otras.

CHSSSSSSSSSSSS

En un programa de televición un asistente ceutí le preguntó al «puto amo» qué le debía a Marruecos para estar tan «cojonado». Éste se limitó a sonreír apaciblemente para responderle: «No tengo ninguna duda de que los progresistas ganarán las elecciones», y se quedó tan pancho. ¿Qué se puede decir de tan cínico personaje?

Me avergüenza que todavía existan dirigentes capaces de impedir y excluir a una autora argentina del Festival Internacional de Literatura y Humanidades de Granada por oponerse al boicot cultural de Israel y, además, en mi querida ciudad de Granada. Afortunadamente, la Universidad granadina se desvinculó de esta vergonzosa decisión.

¿Qué pensaría Il cavaliere al ver su casa donde tantas orgías y fiestas fastuosas tuvieron lugar vendida al emir de Catar?

No es de recibo ni correcto que el ministro de Cultura del Gobierno de España, Ernest Urtasum, comparezca en el Parlamento descorbatado y la camisa abierta hasta medio pecho. Tampoco el titular de Derechos Sociales y Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

¿Los señoritos de suma y sigue se sentirán más progres de estas guisas? Puede.

¿Quién es esa joven de 28 años, mitad brasileña y mitad holandesa, quien, según el compañero Luis Rollán y la revista Semana, ha conquistado al grandullón?

Según el famoso empresario, tan mencionado en las navidades: «Cualquier día los casamos». Si es para la felicidad de ambos…

Después de la debacle, se toma dos días de descanso para decidir qué hacer.