Urbagestión denuncia hackeos, un «llamamiento masivo» a acosar sus sedes y amenazas tras la muerte de Maricarmen

La muerte de Maricarmen Abascal ha despertado una nueva movilización del entorno del Sindicato de Inquilinas contra los propietarios del piso de Retiro (Madrid). Según ha podido confirmar OKDIARIO, los dueños de Urbagestión han tenido que pedir protección policial para sus oficinas de Madrid y Valladolid a raíz de que en redes sociales se promoviera «un llamamiento masivo» para acudir a sus centros de trabajo «con ánimo de hostigamiento y amenaza».

Los empresarios han tenido que escoltar sus sedes para proteger a sus empleados del linchamiento con el que les están amenazando. Asimismo, detallan que su oficina de Valladolid ha sido «señalada» con «un altar lleno de velas, fotos de Maricarmen y condolencias de todo tipo» que finalmente han retirado las autoridades.

A partir de ese momento y tras recibir más de «30 mensajes por segundo» relacionados con la muerte de Maricarmen con insultos y amenazas de muerte la Policía ha desplegado un operativo de protección en los portales de Urbagestión: «Nos están llamando asesinos y desean en redes sociales nuestra muerte (…) Han subido fotos de nuestras sedes señalando que «quien pueda que haga», explican a OKDIARIO.

En la misma línea, los empresarios destacan que desde este miércoles han comenzado a producirse ciberataques similares a los acontecidos el día del desahucio de Maricarmen:

«Han retomado los ataques a los sistemas de la empresa. Registramos accesos no autorizados a cuentas de correo, se suplanta a los responsables para pedir información financiera; altas masivas no solicitadas de las direcciones corporativas en servicios de suscripción; la suspensión de la web corporativa por decisión de la empresa que la mantiene para su protección; y la saturación de las líneas telefónicas, que quedaron inutilizables», apuntan.

Además, el acoso también se está produciendo en redes sociales con «anuncios falsos a modo de simular el alquiler o venta de la vivienda de Sainz de Baranda que habitaba Maricarmen».

Noticia en ampliación…