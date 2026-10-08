El PP denuncia a la portavoz de Más Madrid por amenazar con que «no habrá paz en las calles» tras la muerte de Maricarmen

El PP de Madrid ha denunciado ante la Policía Nacional a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, por advertir en la Cámara regional que “en las calles de Madrid no va a haber paz”. Sus palabras se han producido en el debate tras la muerte de Maricarmen, la vecina desahuciada en septiembre. Los populares sostienen que pueden generar un clima de intimidación contra sus cargos.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha presentado este jueves la denuncia. Durante la sesión parlamentaria, el portavoz popular, Carlos Díaz-Pache, ha preguntado expresamente a Bergerot si sus palabras suponían una amenaza física. Según consta en la denuncia y en el Diario de Sesiones, la portavoz de Más Madrid asintió y reiteró que “no va a haber paz en las calles”.

Serrano ha puesto los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se determine si las manifestaciones pudieran tener relevancia penal. El dirigente popular ha pedido que se incorporen a las diligencias las grabaciones íntegras de la intervención parlamentaria, así como las publicaciones, vídeos y material gráfico relacionado con las protestas de la Puerta del Sol.

El PP considera que las declaraciones de Bergerot, por su contenido y contexto, “podrían generar un clima de intimidación o incitación a actuaciones contrarias al orden público”. La denuncia recoge que la situación puede provocar una “intimidación seria, concreta y verosímil” contra cargos, afiliados y simpatizantes del partido.

Las palabras de la portavoz de Más Madrid han llegado mientras se mantiene la acampada de la Puerta del Sol. En su entorno se han difundido representaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, con sus cabezas sobre picas. Las imágenes han ido acompañadas de mensajes como “queremos sus cabezas” y de representaciones de ataúdes.

Serrano ha remitido además una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en la que le insta a garantizar el orden público y la seguridad de los representantes políticos. En el escrito, el secretario general del PP madrileño afirma que, cuando Díaz-Pache preguntó a Bergerot si estaba amenazando a los populares, la portavoz “ha respondido que sí”.

En la misiva, Serrano pide expresamente a Martín Aguirre que proceda al desalojo de la acampada de Sol. El dirigente popular sostiene que el derecho de reunión y manifestación “no puede utilizarse como cobertura” para actuaciones que intimiden a ciudadanos o representantes públicos o que supongan una amenaza para la seguridad.

El PP ha advertido al delegado de que “cualquier cosa que le pueda suceder a cualquier dirigente, cargo, afiliado o simpatizante del PP de Madrid será responsabilidad del delegado del Gobierno”. En la carta, Serrano le traslada que no actuar le convertirá en “el máximo responsable” de lo que pueda ocurrirle a cualquier afiliado o cargo popular.

El secretario general del PP madrileño ha expresado su preocupación por las amenazas de la portavoz de Más Madrid y de colectivos de extrema izquierda y antisistema, que según el escrito cuentan con el apoyo de Más Madrid y otras formaciones de izquierda. Serrano recuerda que la región se encuentra ante el inicio de un proceso electoral.

Los populares han reclamado al Gobierno de España que actúe con responsabilidad ante cualquier amenaza, intimidación o llamamiento que pueda poner en riesgo la convivencia. El PP sostiene que el clima actual compromete el normal desarrollo de una campaña electoral en libertad y el ejercicio efectivo del pluralismo político.