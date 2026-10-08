Más Madrid avisa que «no habrá paz en las calles» tras la muerte de Maricarmen y Ayuso replica: «¿Nos están amenazando físicamente?»

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha amenazado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha advertido que «en las calles de Madrid no va a haber paz» tras la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada y que falleció el miércoles en el hospital fruto del «agotamiento».

Ayuso ha contestado de inmediato a Bergerot, a la que ha preguntado si le están «amenazando» a ella y al Partido Popular madrileño «físicamente» con las afirmaciones vertidas desde Más Madrid en el pleno de la Asamblea.

«Hoy el decreto Maricarmen está vigente, a pesar de ustedes y gracias a la valentía de ella, que nunca se rindió», ha lanzado la portavoz de Más Madrid en dirección a PP y Vox. «Ese es el ejemplo a seguir; para eso sirve la lucha, para parar desahucios, para poner normas que protegen a la gente trabajadora». Además, ha transmitido que la acampada en Sol o la huelga general convocada para el 11 de noviembre está «para decirles ‘hasta aquí’ a los que viven del trabajo de los demás».

«El día que desahuciaron a Maricarmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo, hoy en España no hay consuelo para la gente buena y en las calles de Madrid no va a haber paz», ha añadido Bergerot, provocando la réplica de Díaz Ayuso.

«Cuando ustedes nos advierten de que no va a haber paz, ¿nos están amenazando?», se ha preguntado en alto la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha incidido también en si la amenaza se produce «físicamente».

«¿Están tan mal? Porque hay que tener la cara de cemento armado para llevar ocho años en el poder, calentando coches oficiales y moquetas, ustedes, y comiendo canapés y decir que Junts, nada» ha replicado la dirigente del PP. «¡Si es su socio! ¡Si le deben la vicepresidencia del Gobierno a Junts!», ha recordado Ayuso a los miembros de Más Madrid de la Asamblea.