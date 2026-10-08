Ayuso: «En 2023 medio millón de españoles se quedaron sin poder votar por correo, ¿nos vamos a fiar de un Gobierno mafioso?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este jueves en la Asamblea la fiabilidad electoral del Ejecutivo de Pedro Sánchez al recordar que «casi medio millón de españoles» se quedaron en 2023 sin poder votar por correo. «¿Cómo nos vamos a fiar de un Gobierno mafioso?», ha preguntado al Grupo Socialista.

Ayuso ha señalado que, ante la intención de inflar los censos con «regularizaciones masivas a toda prisa» y la Ley de nietos, «claro que hay dudas» porque, ha dicho, «son cloacas». «Ustedes surgen de las cloacas y viven de las cloacas y de urnas de cartón», ha añadido, y ha puesto como ejemplo al «señor Salazar, que ahora lo tienen en Buenos Aires dando vueltas por los consulados».

«Desahuciada por una ley socialista»

La presidenta ha defendido también que Maricarmen, la anciana de 87 años fallecida este miércoles, «fue desahuciada» por una ley y un Gobierno socialista. Ha cargado contra un Ejecutivo que, ha dicho, no pone «pisos a mujeres como Maricarmen», sino a «amantes como Jéssica», en alusión a la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez.

Ayuso ha recordado que Maricarmen alude «con toda claridad» a Sánchez cuando le preguntan por su desahucio: «Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el Gobierno que ejecuta el desahucio de Maricarmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial».

También ha criticado que el Gobierno no ha hecho «nada» en vivienda: «El 44% de la vivienda en alquiler se ha hundido con Pedro Sánchez. El secretario general de Vivienda se gastó 100.000 euros en viajes. ¿Pero qué cara dura tienen ustedes?».

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha advertido de que «en las calles de Madrid no va a haber paz» tras el fallecimiento de Maricarmen y ha acusado al Gobierno regional de ser responsable de los desahucios: «Tienen su firma». Ayuso le ha preguntado si les están «amenazando».

La presidenta ha replicado que Más Madrid tiene «la cara de cemento armado» por deberle la Vicepresidencia a Junts, cuyo voto decantó hacia el «no» la votación del decreto de vivienda del Gobierno.

Ayuso ha asegurado que «podrán quemar lo que quieran, pero no van a quemar la voluntad de los madrileños», «gente trabajadora, gente esforzada y gente obrera». «Ustedes podrán llamar a la revolución y a las quemas de las calles», ha añadido, y les ha acusado de negar «su libertad de ir a trabajar» cuando, de manera ilegal, «acampan y ocupan espacios públicos», en alusión a la acampada de Sol.

Ha advertido además a Más Madrid de que le hace «el caldo gordo» a un Sánchez que, según ella, ha aprovechado para convocar elecciones: «Van a acabar como están acabando siempre, porque nadie quiere a los ultras».

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha retado a Bergerot: «Tenga el valor de amenazarnos físicamente».

Más Madrid y PSOE han guardado un minuto de silencio en el patio de la Cámara en recuerdo de Maricarmen, fallecida el miércoles por la noche en el Gregorio Marañón, ante el rechazo de PP y Vox a sumarse. El PP ha explicado que no participaba para «no contribuir» a su utilización política, y Díaz-Pache ha argumentado que el caso «no encaja» en los supuestos habituales de homenaje.

La portavoz socialista, Mar Espinar, ha asegurado que Maricarmen «no se iba a morir igual», ha censurado la «inhumanidad» de Ayuso y le ha reprochado que «se podría haber hecho algo». Maricarmen estaba ingresada desde el 23 de septiembre, día en que fue sacada de su casa de Retiro tras ejecutarse una orden de lanzamiento.