El Sindicato de Inquilinas prepara una querella por homicidio imprudente contra Urbagestión por la muerte de Maricarmen

El Sindicato de Inquilinas prepara una querella contra Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen Abascal, por homicidio imprudente tras el fallecimiento de la anciana, este miércoles, según ha podido saber OKDIARIO por fuentes del propio sindicato.

Las voces consultadas han asegurado que los abogados de la organización ya están trabajando en el acto procesal con el que pretenden acusar de «negligencia» a los propietarios de la vivienda de Retiro (Madrid).

Los dueños de la empresa señalada han recibido con sorpresa este nuevo movimiento del sindicato y han asegurado en conversación con este medio que, de llegar a presentar la denuncia, se defenderán hasta el final demostrando que durante todo el proceso les amparó la normativa.

Cabe recordar que la mujer, de 87 años, llevaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón de Madrid desde el pasado 23 de septiembre, día en que se ejecutó la orden de lanzamiento tras varios aplazamientos. Maricarmen fue trasladada entonces al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud, que empeoró en los últimos días. Su fallecimiento se produjo por un cuadro de agotamiento tras varios días sin comer, según publicó este periódico.

De hecho, tal y como pudo confirmar este medio, la abogada de Maricarmen había asegurado el miércoles a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) que la anciana firmaría el contrato durante la mañana del jueves. El fallecimiento, sin embargo, se produjo de manera inesperada para todos ellos dejando también la rúbrica en el aire.

Su desahucio desató una ola de protesta social por la vivienda, que se visibiliza ahora en una acampada en la Puerta del Sol y manifestaciones en varios puntos del país, además de la convocatoria de una huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre e impulsada por los sindicatos UGT y CCOO, a sólo dos días del inicio de la campaña electoral.

La movilización por la vivienda ha sido aprovechada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para decidir la convocatoria adelantada de elecciones. En La Moncloa consideran que el clima de protesta surgido en el contexto del desahucio de Maricarmen puede ser favorable a sus intereses electorales, pese a que los sondeos avanzan una mayoría del Partido Popular y Vox.

La representación legal de Maricarmen había logrado un acuerdo con Urbagestión, los propietarios del inmueble, para que la anciana regresase a su casa, con mediación de la EMVS Madrid. El acuerdo establecía un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaba el 30% de sus ingresos netos.

El fallecimiento de la anciana ha sido calificado por el Sindicato de Inquilinas como «absolutamente evitable tras un proceso torturante». El sindicato impulsó este jueves una protesta hasta la que fue la casa de Maricarmen para rendirle homenaje.

Según los datos aportados por Delegación de Gobierno, unos 20.000 manifestantes participaron en la marcha, que culminó con un minuto de silencio alrededor de un altar de flores y velas. Los manifestantes cargaron contra el fondo inversor que compró la vivienda de Maricarmen, a gritos de «¡Urbagestión, asesinos!».

Acoso a la empresa propietaria

Los dueños de Urbagestión han tenido que pedir protección oficial para sus oficinas de Madrid y Valladolid a raíz de que en redes sociales se promoviera «un llamamiento masivo» para acudir a estas sedes «con ánimo de hostigamiento y amenaza».

Asimismo, detallan que su oficina de Valladolid ha sido «señalada» con «un altar lleno de velas, fotos de Maricarmen y condolencias de todo tipo» que finalmente han retirado las autoridades.

«Nos están llamando asesinos y desean en redes sociales nuestra muerte (…) Han subido fotos de nuestras sedes señalando que «quien pueda que haga», explicaban este jueves a OKDIARIO.

Además, denunciaron ataques informáticos, accesos no autorizados a cuentas de correo, suplantación de identidad de los responsables para pedir información financiera o saturación de las líneas telefónicas. El acoso también se está produciendo todavía en redes sociales con «anuncios falsos a modo de simular el alquiler o venta de la vivienda de Sainz de Baranda que habitaba Maricarmen».