La izquierda homenajea a Maricarmen con gritos de «¡Ayuso, Almeida, iros a la mierda!» y «¡Urbagestión, asesinos!»

La izquierda se ha movilizado una vez más la noche de este jueves, un día después de la muerte de Maricarmen, para marchar en homenaje a la anciana de 87 años que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, utilizó para lanzar a la gente contra PP y Vox. El homenaje organizado la noche de este jueves ha reunido a cientos de personas que han marchado desde la acampada de Sol con gritos contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Urbagestión, propietaria del piso de Maricarmen, e incluso contra la Policía. «¡Ayuso, Almeida, iros a la mierda!» o «¡Urbagestión, asesinos!», son algunas de las proclamas que han gritado los manifestantes.

La marcha ha avanzado desde la Puerta del Sol hasta el piso de Maricarmen, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio del Retiro. Durante el trayecto, los manifestantes han gritado que el fallecimiento de la anciana desahuciada no se ha tratado de «una muerte», sino de un «asesinato». Esta misma afirmación la han repetido la izquierda y el Sindicato de Inquilinas, que inició la acampada en Sol, desde la noche del miércoles, tras la muerte de Maricarmen.

Además, según ha podido confirmar OKDIARIO este jueves, los dueños de Urbagestión han tenido que pedir protección policial para sus oficinas de Madrid y Valladolid a raíz de que en redes sociales se promoviera «un llamamiento masivo» para acudir a sus centros de trabajo «con ánimo de hostigamiento y amenaza».

Los empresarios han tenido que escoltar sus sedes para proteger a sus empleados del linchamiento con el que les están amenazando. Asimismo, detallan que su oficina de Valladolid ha sido «señalada» con «un altar lleno de velas, fotos de Maricarmen y condolencias de todo tipo» que finalmente han retirado las autoridades.

La mujer murió tras pasar dos semanas ingresada en la planta de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón, donde llegó el mismo día que se ejecutó su desahucio. Maricarmen murió después de convertirse en el símbolo que el Sindicato de Inquilinas y el Gobierno usaron para iniciar un movimiento contra la derecha con la vivienda como estandarte, a pesar de que Pedro Sánchez lleva gobernando ocho años.

El desahucio de Maricarmen precipitó que el Consejo de Ministros aprobara dos decretos de Vivienda que buscaron el aval del Congreso de los Diputados. Sin embargo la debilidad parlamentaria de Sánchez hizo que ninguno saliera adelante con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La última derrota del Ejecutivo en el Congreso ha llevado a Sánchez a convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre.