José Félix Tezanos se ha convertido en uno de los protagonistas habituales de la actualidad política española. Su nombre aparece cada vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica una encuesta sobre intención de voto, especialmente cuando sus estimaciones se alejan de las de otras empresas demoscópicas. Catedrático de Sociología y militante histórico del PSOE, llegó a la presidencia del organismo en junio de 2018, después de que Pedro Sánchez accediera al Gobierno. Desde entonces, su figura ha generado un intenso debate sobre la independencia y la neutralidad de una institución pública.

Quién es José Félix Tezanos: edad y lugar de nacimiento

José Félix Tezanos Tortajada nació en Santander el 5 de agosto de 1946. Por tanto, tiene 80 años en 2026. Su trayectoria profesional ha estado ligada principalmente a la universidad, la investigación sociológica y la política. Está casado, tiene tres hijos y cuatro nietos.

Estudió Ciencias Políticas y obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid en 1976. Comenzó su carrera docente en 1974 y pasó por diferentes instituciones académicas, entre ellas la Universidad Complutense, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Su vinculación con el PSOE y Pedro Sánchez

Su relación con el socialismo viene de lejos. Tezanos milita en el PSOE desde 1973 y ha ocupado diferentes responsabilidades dentro de la organización. Fue secretario de Formación, miembro del Comité Federal y, en 2017, se incorporó a la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez como secretario de Estudios y Programas.

También participó en la elaboración del proyecto político «Por una nueva socialdemocracia», vinculado a la campaña con la que Sánchez recuperó el liderazgo socialista en las primarias de 2017. Su nombramiento como presidente del CIS llegó el 29 de junio de 2018. Para asumir el puesto, solicitó la suspensión de sus funciones en la dirección del PSOE.

Por qué es tan polémico el presidente del CIS

Las críticas a Tezanos se centran principalmente en la supuesta falta de neutralidad de los sondeos del organismo. El PP y Vox han cuestionado reiteradamente sus estimaciones, al considerar que favorecen al PSOE y al conjunto de la izquierda. También se han producido críticas desde otros sectores políticos y del ámbito académico.

Uno de los asuntos más controvertidos es la denominada «cocina» electoral, es decir, los ajustes estadísticos que realizan las encuestadoras para estimar el comportamiento de los votantes. El CIS ha recibido críticas por sus preguntas, sus estimaciones y las diferencias entre algunos pronósticos y los resultados de las urnas. Tezanos, por su parte, ha defendido la metodología del organismo y ha rechazado las acusaciones de manipulación.

La comisión de investigación del Senado

La controversia llegó también a las instituciones. En 2024, el Senado puso en marcha una comisión de investigación sobre la gestión del CIS. En enero de 2026, el PP logró aprobar un dictamen que cuestionaba la actuación de Tezanos y proponía cambiar el sistema de elección de la presidencia para reforzar su independencia.

Pese a las críticas, Tezanos continuó al frente del organismo tras ser confirmado por el Gobierno en diciembre de 2023. Su figura sigue siendo uno de los focos de discusión sobre el papel de las encuestas públicas en la política española.