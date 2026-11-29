Una vez terminada la jornada electoral del 29 de noviembre, comienza uno de los momentos más importantes de las elecciones generales, que es el recuento de los votos. Aunque los primeros resultados empiezan a conocerse durante la misma noche, detrás de esas cifras hay un procedimiento que deben seguir todas las mesas electorales. En España, primero se cuentan las papeletas del Congreso de los Diputados y después las del Senado. Pero ¿quién realiza el escrutinio, cómo se contabilizan los votos y por qué se sigue ese orden?

¿A qué hora comienza el recuento de votos?

El escrutinio comienza inmediatamente después del cierre de los colegios electorales, previsto para las 20:00 horas. Antes de iniciar el recuento, la presidencia de la mesa introduce en las urnas los sobres del voto por correo que hayan llegado y, posteriormente, depositan sus papeletas los miembros de la mesa y los interventores que tengan derecho a votar allí.

Una vez completado este procedimiento, comienza el recuento, que tiene carácter público. Esto significa que cualquier ciudadano, haya votado o no, puede permanecer en el colegio electoral para presenciarlo, siempre que el espacio lo permita y no interfiera en el desarrollo del escrutinio.

¿Por qué se cuentan primero los votos del Congreso?

El artículo 95 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece el orden que debe seguirse cuando coinciden diferentes elecciones. En el caso de las generales, primero se escrutan las papeletas del Congreso de los Diputados y, a continuación, las del Senado.

No se trata de una decisión que pueda tomar libremente cada mesa electoral, sino de un orden fijado por la legislación. La normativa establece esta secuencia para organizar el escrutinio cuando se celebran simultáneamente varias elecciones. Por tanto, todas las mesas deben respetarla.

¿Quién cuenta los votos y cómo se hace?

El presidente de la mesa es el encargado de extraer uno a uno los sobres de la urna y leer en voz alta la candidatura elegida. Después, muestra cada papeleta a los vocales, interventores y apoderados presentes para que puedan comprobar el resultado.

Cuando termina el recuento, se compara el número de sobres con el de votantes registrados. Si existen dudas o protestas, la mesa debe resolverlas por mayoría. Finalmente, el presidente anuncia los resultados, incluyendo los votos de cada candidatura, los votos en blanco y los nulos.

¿Cuándo se conocen los resultados definitivos?

Los resultados que se ofrecen durante la noche electoral son provisionales. Cada mesa publica un acta de escrutinio con los datos obtenidos y entrega una copia al representante de la Administración, que transmite la información para su publicación.

El recuento oficial y definitivo corresponde a las Juntas Electorales Provinciales. En estas elecciones del 29-N, está previsto entre el 4 y el 7 de diciembre. En este procedimiento también se incorpora el voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA), por lo que las cifras de la noche electoral todavía pueden experimentar modificaciones.