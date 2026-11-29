El olivo tiene su origen en el sur del Cáucaso y la costa mediterránea de Siria. Desde estas regiones, su cultivo se extendió progresivamente hacia Chipre, Creta y Egipto. En el siglo XVI a. C., los fenicios ayudaron a su expansión por las islas griegas y, posteriormente, por la Península Ibérica. A partir del siglo VI a. C., el cultivo llegó a otros territorios del Mediterráneo, hasta alcanzar el sur de Italia. En España, aunque los fenicios introdujeron el olivo hacia el año 1050 a. C., su cultivo adquirió mayor importancia durante la conquista romana.

En la actualidad, este árbol también crece en lugares alejados del Mediterráneo, como Australia, China y distintas regiones de África. Su extraordinaria longevidad es una de sus características más destacadas; entre los más antiguos destaca la «Farga del Arión», situada en Ulldecona (Tarragona), con una edad estimada de más 1.700 años.

El olivo milenario la ‘Farga del Arión’

El olivo milenario conocido como la «Farga del Arión», situado en Ulldecona (Tarragona), pertenece a los hermanos Roser y Joan Lluís Porta i Ferré, residentes en La Galera (Tarragona). Su familia mantiene desde 1884 el Molino de la Cruz, donde produce aceite a partir de este ejemplar y de otros 150 olivos milenarios de su propiedad. El producto cuenta con el certificado de la Marca de Garantía Aceite Farga Milenaria.

En 1997, este árbol fue declarado «Árbol Monumental» por la Generalitat de Cataluá y, en 2006, recibió el primer premio al mejor olivo monumental de España, concedido por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO). Después de que sus propietarios firmaran un convenio con el Ayuntamiento de Ulldecona, el consistorio, a través de Turismo de Ulldecona, puso en marcha un servicio de visitas guiadas.

Posteriormente, tras la creación de la Mancomunidad Taula del Sénia, integrada por 27 municipios de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón, y de la Asociación Territorio Sénia, se impulsó el «Museo Natural de Olivos Milenarios del Arión». Ante la preocupación por el expolio de algunos de estos olivos, se elaboró un inventario que recoge únicamente los ejemplares con un perímetro de tronco superior a 3,50 metros, medido a 1,30 metros del suelo. En 2008 se contabilizaron 4.080 árboles y, actualmente, la cifra ya supera los 5.000.

Para dar valor tanto a los olivos como al aceite que producen, se desarrollan iniciativas relacionadas con la agroalimentación, la gastronomía, el medio ambiente, el oleoturismo, el patrimonio, la cultura y el paisaje, con importantes reconocimientos nacionales e internacionales.

«La «Farga del Arión» es un conjunto de olivos destacado de la variedad farga que se encuentra en el extremo sur de Cataluña, en Ulldecona, en la comarca de El Montsiá. Se han inventariado más de 5.500 olivos, con el más antiguo, plantado en el año 314 d. C., en Ulldecona. No solo es el más antiguo del Estado español, sino que, además, este árbol milenario es el más antiguo del mundo de su especie», detalla la Generalitat de Cataluña.

Historia

El olivo fue plantado alrededor del año 314 d. C., durante el mandato del emperador Constantino I (306-337 d. C.). Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), dirigido por Antonio Prieto, catedrático de Dasometría de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, determinó que tiene una edad estimada de 1.701 años.

Constantino I fue uno de los emperadores más importantes de la historia de Roma. Su reinado estuvo marcado por el reconocimiento del cristianismo, al que concedió libertad de culto junto con otros emperadores mediante el Edicto de Milán, firmado en el año 313. También impulsó el Concilio de Nicea de 325, fundamental para establecer las bases de la doctrina cristiana. Además, fundó Constantinopla sobre la antigua ciudad de Bizancio, que se convirtió en una de las principales capitales del Imperio romano. La Iglesia ortodoxa lo venera como santo y celebra su festividad el 21 de mayo.

Museo Natural de Olivos Milenarios del Arión

La visita guiada ofrece la oportunidad de descubrir uno de los paisajes agrícolas más singulares de la Península Ibérica. Situado en Ulldecona, este espacio reúne 35 olivos milenarios, entre ellos la «Farga del Arión», que forman parte de uno de los conjuntos de olivos más antiguos y mejor conservados.

La experiencia incluye una visita guiada por la finca, durante la que se explican la historia, las tradiciones y el significado de los olivos milenarios. Además, la actividad termina con una degustación de aceites varietales y milenarios. La actividad tiene una duración aproximada de dos horas y comienza en la Oficina de Turismo. Es necesario reservar previamente y se recomienda acudir con calzado cómodo.

El precio es de 10 euros por persona, aunque los lunes y viernes la tarifa es de 15 euros. Los grupos no tienen un límite de participantes. Las visitas se realizan los miércoles y viernes a las 12:15 horas y los sábados a las 10:00 horas. Además, quienes deseen hacer el recorrido en un idioma concreto pueden solicitarlo escribiendo al correo electrónico.