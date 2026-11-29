El presidente del Gobierno y candidato socialista en las elecciones generales de este domingo, Pedro Sánchez, usó 14 veces un jet de lujo para ir a mítines del 29-N pese a decir en el debate electoral con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que él coge el AVE «muchas veces».

Sin embargo, lo cierto es que, después de convocar elecciones anticipadas, Sánchez hizo la mayoría de desplazamientos por España en avión, en concreto, a bordo de un jet de lujo privado gestionado por la compañía Gestair. En lugar de optar por vuelos comerciales o por otros medios de transporte menos contaminantes.

Según ha podido saber OKDIARIO a partir de los registros existentes en plataformas de tráfico aéreo, el jefe del Ejecutivo, que enarbola la bandera ecologista y de lucha contra el cambio climático, recurrió 14 veces a aviones privados fletados por Gestair. Estas aeronaves fueron del modelo jet Cessna 560XL, utilizado en el mayor número de ocasiones (con un precio que rondaría los 7.000 euros/hora), Dassault Falcon 2000 y Bombardier Global Express. Todo ello en precampaña y campaña.

De esta forma, tras comparecer el pasado 5 de octubre y convocar elecciones para este 29 de noviembre, Sánchez ya se subió a un jet privado el 10 de octubre con rumbo a Sevilla desde Madrid. Allí arrancó la precampaña, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, feudo socialista donde Sánchez impulsó su regreso a la conquista de la secretaría general del PSOE en 2017.

Al día siguiente, el 11 de octubre, el inquilino de la Moncloa volvió a coger un avión privado operado por Gestair para desplazarse a León. En esta provincia celebró un mitin en Ponferrada, pero sin presencia del imputado ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Posteriormente, el 24 de octubre, Sánchez viajó en el jet de lujo hasta Granada, protagonizando aquí su segundo gran acto de precampaña en Andalucía junto a la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ex vicepresidenta primera y ex ministra de Hacienda.

El sábado 7 de noviembre aparece registrado otro viaje de Sánchez con Gestair al aeropuerto de Reus (Tarragona). En esta ocasión, el acto se celebró en el Refugi 1 del Moll de Costa, en el Puerto de Tarragona, con asistencia e intervención del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Fue el primer mitin que dio Sánchez tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) acaecida el 28 de octubre y que dejó 69 víctimas mortales.

Al día siguiente, el domingo 8 de noviembre, Pedro Sánchez recaló en Bilbao, con viaje desde Madrid a bordo de un avión privado Cessna Citation XLS+ fletado por Gestair. Esta vez la cita fue un mitin en el Palacio Euskalduna de capital vizcaína, donde no hubo presencia de banderas españolas, a diferencia de otros actos de los socialistas.

Dos días más tarde, el martes 10 de noviembre, Sánchez regresó a Cataluña, esta vez con vuelo en jet de lujo hasta Barcelona para ser entrevistado en Manresa por el creador de contenidos Jordi Wild para el pódscat The Wild Project.

Coincidiendo con la tradicional pegada de carteles, la noche del 12 al 13 de noviembre, el líder socialista voló con otra aeronave contratada a la compañía Gestair, de nuevo hasta Sevilla, donde celebró el mitin de final de precampaña y luego fue entrevistado en el programa de TVE El perro andaluz.

Campaña oficial

El viernes 13 de noviembre, primer día ya oficial de la campaña electoral, el secretario general del PSOE eligió La Rioja para arrancar la recta final hacia el 29-N y voló en otro jet privado desde Madrid —tras volver de Sevilla— hasta el aeropuerto de Logroño-Argoncillo para su mitin en el municipio de Arnedo. Después, prosiguió hasta Pamplona para otro acto electoral.

El primer fin de semana de campaña, Sánchez viajó a Palma de Mallorca el sábado, y a Santiago de Compostela, el domingo, durmiendo siempre en Madrid, en sendos vuelos (de ida y vuelta) con los aviones privados GES561J y GES381L, respectivamente.

De igual modo, en el segundo fin de semana de campaña, los desplazamientos en jets de lujo fueron a Canarias (Tenerife y Las Palmas) y Murcia. Y el lunes 23 de noviembre, el presidente socialista hizo lo propio hasta el aeropuerto de Córdoba. Al día siguiente, Sánchez voló de la misma forma con Gestair desde Madrid hasta Huesca, con parada también en Barcelona.

Además de estos 14 desplazamientos en jet privado, Sánchez usó el Falcon oficial para volar hasta el aeropuerto de Asturias y dar un mitin en Gijón. Para justificar el uso de esta aeronave del Ejército del Aire, costeada con dinero público, Monclao usó la habitual coartada de agendarle varios actos institucionales previos al mitin, como una visita a los Astilleros Armón, en Gijón.

Cabe reseñar también que cuando Sánchez viajó a Valencia el 6 de noviembre para su mitin en el pabellón del Cabanyal, lo hizo en coche, y no en AVE, como informó OKDIARIO. Esta es la confianza que tiene el presidente socialista en la alta velocidad española.