Sánchez tampoco se fía del AVE: hoy va en coche a su mitin en Valencia tras hacerlo en Falcon a Barcelona

Pedro Sánchez tampoco se fía del AVE y este viernes viajará en coche a su mitin en Valencia tras hacerlo en Falcon a Barcelona la semana pasada. El presidente del Gobierno ha pedido a los ciudadanos que recuperen la confianza en el sistema ferroviario que él no se atreve a utilizar.

Sánchez no vuelve al tren tras el accidente de Urda (Toledo) en el que perdieron la vida 69 personas y hubo más de 100 heridos. El líder del Ejecutivo tiene previsto acudir esta tarde a un acto del PSOE en el Polideportivo Cabanyal-Canyamelar de Valencia al que acudirá por carretera.

Sánchez antes utilizaba el AVE para ir a Valencia, pero ahora prefiere ir en coche. La comitiva del presidente saldrá desde Madrid para llegar hasta Valencia antes de las 19:00 horas, que es cuando comienza el encuentro de los socialistas. Está previsto que acudan un millar de personas al acto y participarán en el evento la actual secretaria del PSPV, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y la cabeza de lista al Congreso y ex delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Ir en AVE de Madrid a Valencia tiene claras ventajas frente al coche. En primer lugar, es mucho más rápido: el tren tarda entre 1 h 40 min y 1 h 55 min, frente a las casi tres horas y media que supone recorrer los unos 355 km que separan la capital de la ciudad del Levante. En cuanto al coste, la competencia entre Renfe, Ouigo e Iryo permite encontrar billetes muy económicos si compras con antelación, mientras que en coche hay que sumar gasolina, desgaste y un aparcamiento caro y escaso en el centro de Valencia. A todo ello se añade que el tren contamina mucho menos por pasajero.

El PP le retó a ir en AVE

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, invitó al presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las próximas elecciones generales del día 29 a viajar en AVE al mitin socialista de este viernes. Pastor le invitaba a ello para que supiera qué piensan del servicio ferroviario los usuarios, así como los maquinistas y trabajadores del servicio.

«Es la mejor manera de ser un ciudadano más y dejar de aislarse entre aviones, helicópteros y cordones policiales», ha abundado Fernando Pastor. Pedro Sánchez no le hará caso y acudirá en coche a Valencia acompañado por su séquito de escoltas que utilizarán también otros vehículos.

El mitin de Valencia no es un hecho aislado. Pedro Sánchez se fue el pasado lunes a Barcelona en Falcon desde Madrid pese a tener trenes de alta velocidad que conectan ambas ciudades.

Tal y como informó OKDIARIO, en vez de dar ejemplo y viajar en AVE, Sánchez ha elegido, como siempre, el Falcon del Ejército del Aire para participar en el foro World in Progress Barcelona 2026 de Prisa. Previamente, el presidente también se ha desplazado desde La Moncloa hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz en un helicóptero Super Puma, igualmente de las Fuerzas Armadas, pese a que apenas había tráfico por carretera al ser festivo.

El presidente del Gobierno reconoció el pasado viernes, en una declaración institucional sin preguntas, que la confianza en los trenes de alta velocidad «está quebrada». Durante su intervención en Barcelona, Sánchez volvió a repetir que la principal obligación del Gobierno era recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad «cuanto antes y cueste lo que cueste». Además, ha dicho que no tiene la menor duda de que el Ejecutivo será capaz de hacerlo. Pese a todo ello él se niega, por el momento, a volver al tren.