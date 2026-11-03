El PP ‘invita’ a Sánchez a viajar a su mitin de Valencia en AVE para que sepa qué piensan maquinistas y usuarios

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha invitado al presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las próximas elecciones generales del día 29, Pedro Sánchez, a viajar al mitin socialista de este viernes en Valencia, en AVE, para que sepa qué piensan del servicio ferroviario los usuarios, así como los maquinistas y trabajadores del servicio, según el propio Fernando Pastor ha manifestado. «Es la mejor manera de ser un ciudadano más y dejar de aislarse entre aviones, helicópteros y cordones policiales», ha abundado Fernando Pastor en referencia al blindaje de Sánchez en sus actos públicos y al uso del Falcon.

Pedro Sánchez tiene previsto retomar la campaña electoral solo 10 días después de la terrible catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo), que arroja un balance de 69 fallecidos y 45 heridos. Para ese mitin, Sánchez ha escogido el polideportivo de El Cabañal. Una instalación con capacidad para algo más de 1.000 personas. En ese mitin, participarán también la actual secretaria del PSPV, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y la cabeza de lista al Congreso y ex delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Fernando Pastor ha reclamado también a Sánchez que acuda a ese mitin en Valencia «acompañado» del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: «Ya que viene a Valencia el jefe del sanchismo y que aquí está su mejor discípula, sería el momento de que el padre político de Diana Morant debutara en un mitin».

El síndic del PP en las Cortes Valencianas se ha preguntado si Sánchez va a acudir a Valencia «a pasear por las calles, a hablar con los valencianos y a preguntarles cómo les van las cosas», a lo que él mismo se ha respondido «que ya digo yo que no», porque, según ha expresado también, Sánchez «no puede pisar la calle si no es blindado».

Una situación que ha contrapuesto a la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de quienes ha destacado que «pasean por la calle, hablan con los ciudadanos, escuchan críticas, comparten sus problemas y anuncian soluciones».