Sánchez quiere convertir la campaña del PSOE en Valencia en un plebiscito sobre la DANA

El PSOE de Pedro Sánchez quiere dar un giro a la campaña de las próximas elecciones generales en Valencia, donde presenta como cabeza de lista a la ex delegada del gobierno, Pilar Bernabé, devolviendo al primer plano la DANA del 29 de octubre de 2024. Así, se desprende, entre otras cuestiones, de una de las últimas publicaciones de la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien este martes manifestó en su perfil de la red social X: «Ay, que se viene una campaña entre la delegada de las botas puestas llenas de barro y las del Ventorro, y algunos están ya muy nerviosos…», lo que de facto indica que los socialistas quieren situar la DANA en el epicentro del debate de esa misma campaña.

Además, se da la circunstancia de que el propio presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, acaba de nombrar nuevo delegado del Gobierno a Roger Llanes. Este último, un funcionario de la Generalitat que ha labrado su carrera política en los gobiernos autonómicos del también socialista Ximo Puig. Y que hasta ahora dirigía la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas por la DANA del Gobierno de España.

El quinto lugar de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Valencia, un puesto que los socialistas consideran un puesto de salida en esa lista, es para Carmen Martínez. Esta última es quien ha presidido la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados.

La campaña del 29N en Valencia es muy importante para el PSOE porque en su lista por esa circunscripción ha incluido a la número 2 de Sánchez en Ferraz, Rebeca Torró, a la que el propio Sánchez ha convertido en la nueva portavoz del Partido Socialista después de la dimisión de Montse Mínguez tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja. Y, también, al actual ministro de Hacienda, Arcadi España, de perfil más técnico que Rebeca Torró. El puesto número 4 es para el actual portavoz en las Cortes Valencianas, José Muñoz, además de Pilar Bernabé.

Los socialistas quieren desenfocar temas como los escándalos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, la invasión de Ceuta o cuestiones como la vivienda, en un territorio en el que el gobierno autonómico del PP ha puesto en marcha 6.800 frente a 0 del gobierno compartido por PSOE, Compromís y Podemos.

Sin embargo, hay temas dentro de la DANA que cuestionan la estrategia socialista. Por mencionar tres: uno, la huida del propio Pedro Sánchez de Paiporta pocos días después de la riada, que no se ha olvidado en Valencia. Otro, el enorme retraso que acumulan las infraestructuras encomendadas al Gobierno de España frente a la agilidad con que se han ido concluyendo las de la Generalitat. Y tres, dos años después de la riada, el Gobierno no ha instalado las alertas tempranas «que salvan vidas», según manifestó en noviembre de 2024 la ex ministra Teresa Ribera.