Sánchez exhibe su indiferencia en redes al confesarse cautivado por una canción el día que la DANA deja 4 muertos

Pedro Sánchez ha desatado una nueva ola de críticas en las redes sociales este lunes tras recomendar una canción en su perfil oficial de X. «Volviendo de Valladolid y escuchando esta canción cautivadora y llena de amor», ha escrito el presidente del Gobierno en alusión al tema «Where Is Gone» del grupo Fontaines D.C. y la artista española Rosalía. La publicación la realiza tras los graves destrozos provocados por el paso de la DANA por la Comunidad Valenciana y Cataluña, que se ha cobrado la vida de cuatro personas.

Horas después de finalizar el mitin de precampaña del PSOE en Valladolid, Pedro Sánchez ha publicado en sus redes sociales que, durante el trayecto desde la capital de Castilla y León a La Moncloa, se encontraba escuchando la canción «Where Is Gone», una colaboración del grupo irlandés Fontaines D.C. con Rosalía, la cual ha calificado como «una canción cautivadora y llena de amor».

Volviendo de Valladolid y escuchando esta canción cautivadora y llena de amor. Una pasada.

https://t.co/r0U7kRBXn2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026

No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo recomienda música en sus redes sociales mientras el país está sumergido en una emergencia: El pasado verano ya ha recomendado su lista de reproducción y varios libros mientras Ceuta sufría la entrada masiva de miles de inmigrantes ilegales por la frontera con Marruecos, mientras él pasaba sus vacaciones en la residencia oficial en La Mareta. En esta ocasión, Sánchez ha hecho la publicación coincidiendo con la Comunidad Valenciana y en Cataluña, sufriendo los estragos provocados por la DANA Adam, que se ha cobrado la vida de cuatro personas y ha dejado numerosas localidades con graves inundaciones, riadas y severos daños materiales.

La DANA golpea a España mientras Sánchez escucha música

España se mantiene en alerta por la DANA Adam que ha azotado varias localidades de la Comunidad Valenciana, donde las lluvias torrenciales han provocado inundaciones, cortes de carreteras y el aislamiento de varios municipios. Los acumulados han alcanzado hasta 700 litros por metro cuadrado en algunas zonas y más de 100.000 alumnos se han quedado sin clases presenciales en las provincias de Valencia y Alicante.

Pero mientras esto pasaba, Sánchez lo ha vuelto a hacer y ha recomendado canciones por las redes sociales. El pasado 1 de agosto, y mientras España se encontraba sufriendo la invasión de miles de ciudadanos marroquíes en Ceuta, el presidente del Gobierno recomendaba a los españoles a través de las redes sociales las canciones del verano con que había elaborado su propia playlist. Por Instagram ha publicado un reel con una lista de canciones para «acompañar» las vacaciones de los españoles. Pedro Sánchez recomendaba especialmente tres una de ellas es El Baifo, de Quevedo, entre otras.