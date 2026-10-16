Sánchez no ha instalado las alertas «que salvan vidas» dos años después de la mortífera DANA

El Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez pondrá fin a la presente legislatura sin implantar el sistema de alertas tempranas en la zona afectada por la mortífera riada de octubre de 2024. Según ha revelado el conseller valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, el sistema de alerta temprana «no estará implantado hasta dentro de al menos tres o cuatro años». «Han dado», ha destacado en referencia al Gobierno de España, «48 meses. Eso que es lo inmediato».

Las palabras de Miguel Barrachina en referencia a ese sistema de alerta temprana toman especial relevancia en estos días, por cuanto este viernes, por cuanto la Comunidad Valenciana se prepara para recibir una nueva DANA el fin de semana, que según las previsiones puede dejar hasta 300 litros por metro cuadrado.

Miguel Barrachina se ha expresado así en el último pleno de las Cortes Valencianas esta misma semana. En ese pleno, Miguel Barrachina ha recordado que en noviembre de 2024, es decir, en el mes siguiente al de la riada de Valencia, la entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, «que todavía no ha encontrado un día para venir a la zona de la DANA, aunque ella era la titular de los cauces, dijo algo más importante: que con las obras estructurales se tarda tiempo, pero que lo que era inmediato, lo que salvaba vidas, era el sistema de alerta temprana».

En ese contexto, Miguel Barrachina recordó también que el Gobierno acaba de encargar los proyectos de las obras estructurales. Es decir, las que afectan a los barrancos del Poyo, Magro o Pozalet Saleta: «Acaban ahora de encargar los proyectos. Es decir, dos años más tarde». Por todo ello, Miguel Barrachina concluyó aseverando que Sánchez «se va, Sánchez se fuga como de Paiporta, sin haber iniciado ninguna de las obras».

Frente a ello, Miguel Barrachina recordó que la Consellería de Agricultura había concluido en ese mismo periodo de dos años desde la DANA un total de 32 de las 41 obras encomendadas. Y que otras ocho «están concluyéndose y una por iniciar. Es decir, lo hemos hecho casi todo».