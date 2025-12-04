El Gobierno tiene pendientes 18 de las 30 obras que asumió por la DANA: la Generalitat ha hecho 39 de 58

Cuando han transcurrido 13 meses desde la mortífera DANA que asoló decenas de localidades de la provincia de Valencia, el Gobierno de España aún tiene pendientes 18 de las 30 obras que asumió, lo que cifras porcentuales supone que están pendientes un total del 60% de las obras comprometidas. Es decir: sólo ha completado 12. Esta cifra se encuentra muy alejada del constante grado de ejecución de la Generalitat Valenciana que, en el mismo periodo de tiempo, ha concluido 39 de las 58 obras comprometidas. Es decir, que la Generalitat Valenciana ha completado un número de obras, 39, que supera en nueve el total de las que asumió el Gobierno de Sánchez y de las que aún le restan por concluir 18, según los datos obtenidos por OKDIARIO de fuentes oficiales.

Según fuentes de la Generalitat Valenciana, la asunción de estas obras por parte de cada una de las dos Administraciones se acordó en una reunión mantenida en el despacho del ministro de Transportes, Óscar Puente, hace ahora un año. La Generalitat Valenciana tiene previsto acabar la mitad de las obras pendientes antes de que concluya el año en curso. Es decir, en menos de un mes. En tanto que sus previsiones apuntan también a que el resto quedarán concluidas a inicios del próximo año, 2026.

Las mismas fuentes antes citadas consideran que la causa del retraso del Gobierno hay que buscarla en que el Ejecutivo siguió para las mismas los procedimientos habituales. Ese procedimiento ha sido especialmente criticado por los vecinos en el caso de dos municipios muy dañados en la DANA: Paiporta y Picaña, donde aún quedan por hacer puentes y pasarelas a las que resta mucha obra para estar acabadas.

Por lo que respecta a la Generalitat Valenciana, en el caso de Paiporta, considerada como la localidad situada en el eje de la denominada zona cero de la DANA, la Generalitat Valenciana ya ha concluido la obra que tenía pendiente y ha logrado construir un nuevo puente, el del Metro, abierto el pasado junio, y ubicado a pocos metros de donde deberían estar los dos del Gobierno.

La Vicepresidencia Segunda de la Generalitat Valenciana, que dirige Vicente Martínez Mus, ha movilizado un montante de 700 millones de euros en las obras de reconstrucción tras la DANA. Esos fondos están invertidos en obras que o bien ya están acabadas o bien en periodo de ejecución. Y, entre ellos, destacan los 52 millones de euros destinados a infraestructuras de los municipios. Es decir, locales.

En cifras, la Generalitat Valenciana asumió con el Plan Recuperem Valencia (Recuperemos Valencia), las competencias municipales para afrontar las obras de rehabilitación en 20 municipios. Porque esos municipios no podían llevar a cabo esa tarea y porque era imprescindible ejecutar esas rehabilitaciones en el menor plazo posible.

Un caso similar al de las infraestructuras está ocurriendo con las ayudas. La Generalitat Valenciana puso en marcha el primer plan de simplificación administrativa. Es decir, un procedimiento para ahorrar burocracia y agilizar los plazos en las cuestiones que afectan a la relación de los valencianos con la Administración. Ese plan de simplificación administrativa ha permitido, por ejemplo, destinar ayudas a damnificados sin que ni siquiera tuvieran que pedirlas una vez la Administración valenciana ya tenía sus datos. El Gobierno de Sánchez no cuenta con ese plan que sí tiene la Generalitat Valenciana.