El Consell repara otros 2 puentes arrasados por la DANA frente a la lentitud de las obras del Gobierno

La Generalitat Valenciana ha concluido las obras de reparación de los tres pasos sobre el río Magro en la localidad de Macastre, un pequeño municipio ubicado en la comarca de la Hoya de Buñol, en Valencia, que pasó a ocupar portadas en los días posteriores a la DANA, tras el rescate por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de dos personas mayores que habían quedado incomunicados y sin medicación. La recuperación de estos pasos ha sido posible con una inversión de 1,3 millones de euros por parte del Ejecutivo valenciano. Y su puesta en marcha contrasta con la lentitud con que se desarrollan las obras correspondientes al Gobierno de España. De facto, mientras el Gobierno valenciano ya ha invertido 2,1 millones en la recuperación de este municipio de 1.475 habitantes, el Gobierno de Sánchez aún tiene pendiente una inversión anunciada pero no ejecutada de 2,4 millones, según ha deslizado el vicepresidente para la Recuperación y conseller de Infraestructuras del Gobierno valenciano, Vicente Martínez Mus.

En concreto, este 14 de noviembre, tal como publicaba OKDIARIO, el Ayuntamiento de Torrent, el segundo municipio en población de la provincia de Valencia, afectado también por la DANA del 29 de octubre de 2024, reclamaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que pusiera en marcha las actuaciones urgentes en los barrancos más críticos tras la riada. Y, entre ellos el de La Horteta, para evitar nuevas tragedias. Pedía, además, que el plan priorice la seguridad de las personas.

Además, el pasado 31 de octubre, OKDIARIO desvelaba también que el Gobierno de España, tenía pendientes una decena de obras en Valencia y Castellón, todas ellas necesarias si lo que se pretende es evitar inundaciones como las que causaron el desastre del 29 de octubre de 2024 en el barranco del Poyo. La sensación que reinaba entonces y ahora en los municipios afectados era la de temor ante una nueva riada. Sobre todo ahora, en otoño, que es cuando se vienen produciendo episodios de lluvias torrenciales.

Y este 25 de noviembre, era la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá quien reclamaba al Gobierno de Sánchez, ante el Rey de España Felipe VI, un nuevo Plan Sur, en este caso metropolitano, como el que desvió el cauce del Turia tras la riada de 1957 para evitar nuevas inundaciones: «Esta tierra no puede esperar más, necesitamos un Plan Sur metropolitano ya», manifestaba entonces gráficamente María José Catalá.

Frente a todo ello, el Gobierno valenciano, que está en funciones hasta este martes, ha concluido ambos pasos. Se trata de dos actuaciones encuadradas en el denominado Plan Endavant. A través de ese plan, el Ejecutivo, entonces presidido por Carlos Mazón, asumió las competencias de más de 20 localidades para ejecutar en todos ellos obras de rehabilitación de infraestructuras con una inversión que superaba los 52 millones de euros. La medida respondía a la dificultad de muchos ayuntamientos para afrontar esos mismos trabajos.

En el caso concreto de Macastre, tal como ha recordado este martes el vicepresidente para la Recuperación y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, la Generalitat Valenciana ha invertido 2,1 millones de euros entre obras de emergencias, restauración de pistas forestales y ayudas directas a los vecinos, además de varias inversiones indirectas en servicios públicos. El Gobierno de España, llegó a anunciar 2,4 millones de euros en ayudas «que todavía no han sido ejecutadas», según ha deslizado el propio Martínez Mus, este lunes.