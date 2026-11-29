Elecciones generales 29N en directo: hoy domingo 29 de noviembre España vota para elegir un nuevo Congreso de los Diputados y un nuevo Senado. Más de 38,7 millones de electores están llamados a las urnas, y los colegios electorales abren a las 9:00 horas. Sigue en OKDIARIO la última hora, cómo van las elecciones, la participación en tiempo real y los resultados de las elecciones generales minuto a minuto.

Horario de los colegios electorales y dónde voto hoy

Los colegios electorales están abiertos de 9:00 a 20:00 horas (una hora menos en Canarias). Para saber dónde te toca votar, consulta la tarjeta censal o la sede electrónica del INE, y lleva el DNI u otro documento con foto. Quien esté en la cola a las 20:00 podrá votar. Hoy se eligen 350 diputados y 208 senadores, con listas abiertas en el Senado.

A qué hora sabremos los resultados de las elecciones y quién gana

El escrutinio provisional del Ministerio del Interior llegará a partir de las 20:00 horas, cuando cierren los colegios, y los datos se irán actualizando a medida que avance el recuento. La mayoría absoluta está en 176 escaños. Las encuestas a pie de urna solo podrán publicarse tras el cierre de los colegios, y en este directo te contamos quién gana las elecciones, los escaños por partido y las claves de la noche electoral.