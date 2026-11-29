Elecciones generales 29N, en directo: cómo van las elecciones en España, última hora, horario de los colegios electorales, dónde votar y a qué hora se conocen los resultados
Elecciones generales 29N en directo: hoy domingo 29 de noviembre España vota para elegir un nuevo Congreso de los Diputados y un nuevo Senado. Más de 38,7 millones de electores están llamados a las urnas, y los colegios electorales abren a las 9:00 horas. Sigue en OKDIARIO la última hora, cómo van las elecciones, la participación en tiempo real y los resultados de las elecciones generales minuto a minuto.
Horario de los colegios electorales y dónde voto hoy
Los colegios electorales están abiertos de 9:00 a 20:00 horas (una hora menos en Canarias). Para saber dónde te toca votar, consulta la tarjeta censal o la sede electrónica del INE, y lleva el DNI u otro documento con foto. Quien esté en la cola a las 20:00 podrá votar. Hoy se eligen 350 diputados y 208 senadores, con listas abiertas en el Senado.
A qué hora sabremos los resultados de las elecciones y quién gana
El escrutinio provisional del Ministerio del Interior llegará a partir de las 20:00 horas, cuando cierren los colegios, y los datos se irán actualizando a medida que avance el recuento. La mayoría absoluta está en 176 escaños. Las encuestas a pie de urna solo podrán publicarse tras el cierre de los colegios, y en este directo te contamos quién gana las elecciones, los escaños por partido y las claves de la noche electoral.
Los colegios ultiman todos los detalles para abrir sus puertas a las 9:00 horas
Los colegios electorales ultiman todos los detalles y terminan de constituir las mesas para abrir sus puertas a las 9:00 de la mañana.
Elecciones generales 29N en directo: España vota hoy para elegir el nuevo Congreso y Senado
¡Buenos días y bienvenidos al directo de las elecciones generales del 29N en OKDIARIO! Faltan menos de 45 minutos para que abran los colegios electorales, a las 9:00 horas, y más de 38,7 millones de electores estén llamados a las urnas. Durante todo el día te contaremos la última hora, el voto de los líderes políticos, la participación y, a partir de las 20:00 horas, los resultados de las elecciones generales en tiempo real.
¿A qué hora abren los colegios electorales?
Los colegios electorales abrirán para los votantes a las 9:00 horas del domingo 29 de noviembre. Desde ese momento, los ciudadanos podrán acudir a la mesa que tengan asignada para depositar su papeleta en las urnas correspondientes al Congreso de los Diputados y al Senado.