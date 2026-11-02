Sánchez se va en Falcon a Barcelona a pedir a los ciudadanos que recuperen la «confianza en el AVE»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ido este lunes en Falcon desde Madrid a Barcelona a pedir a los ciudadanos que recuperen la «confianza en el AVE». En vez de dar ejemplo y viajar en AVE, Sánchez ha elegido, como siempre, el Falcon, según ha podido saber OKDIARIO. En este caso, para desplazarse a la Ciudad Condal, donde esta mañana ha participado en el foro World in Progress Barcelona 2026 de Prisa.

Previamente, el presidente también se ha desplazado desde La Moncloa hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Alcalá de Henares, en un helicóptero Super Puma, pese a que apenas hay tráfico al ser festivo.

Una vez en la base militar, ha cogido un Falcon 900 a las 9:24 y ha aterrizado a las 10:18 en Barcelona. En el viaje en Falcon le han acompañado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Sánchez llevaba apenas unas semanas en La Moncloa cuando protagonizó su primera gran polémica por el uso del Falcon. Ocurrió el 20 de julio de 2018, cuando el presidente del Gobierno se desplazó a Castellón en el avión oficial del Ejército del Aire y terminó la jornada en el Festival Internacional de Benicasim (FIB), donde asistió junto a su mujer, Begoña Gómez, en el concierto de The Killers.

Durante los años siguientes, Sánchez ha viajado numerosas veces en el Falcon combinando actos institucionales con mítines del PSOE.

Recuperar la confianza en la alta velocidad

El presidente del Gobierno reconoció el pasado viernes, en una declaración institucional sin preguntas, que la confianza en los trenes de alta velocidad «está quebrada», pero ha evitado asumir responsabilidades por la tragedia ferroviaria de Urda que se ha saldado, de momento, con 69 fallecidos y decenas de heridos.

Precisamente, en su intervención este lunes en este foro, celebrado en el Palacio de Congresos de Cataluña, Sánchez ha asegurado que la principal obligación del Gobierno es recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad «cuanto antes y cueste lo que cueste». Además, ha dicho que no tiene la menor duda de que el Ejecutivo será capaz de hacerlo.

En el foro World in Progress (WIP), Sánchez ha vuelto a dar el pésame a los allegados de las víctimas y se ha comprometido a estar a su lado y a acompañarles en el duelo, en los trámites, y en la búsqueda de respuestas «a lo que nunca debió suceder».

Además, según ha detallado, el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), al igual que se hizo tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

Línea Madrid-Barcelona

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también reconoció el pasado viernes que se está valorando cortar durante dos años la línea Madrid-Barcelona para hacer obras.

Por su parte, el presidente catalán, Salvador Illa, ha abogado este lunes por mantener abierta la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona durante las obras de remodelación si se mantiene la seguridad. Así lo ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha apuntado que las palabras de Puente eran sólo «una reflexión» y ha sostenido que las reformas deben llevarse a cabo cuando procede, «siempre con criterios de máxima seguridad y afectando lo mínimo al servicio».

«Si es posible hacer la inversión afectando lo mínimo al servicio, es lo deseable por parte de todo el mundo», ha asegurado.

Además, durante su entrevista en Hoy por Hoy, Illa ha defendido la forma de actuar de Óscar Puente y del Ejecutivo ante la tragedia de Urda, el segundo accidente ferroviario grave que vive el país en menos de un año.

Illa ha afirmado también que cada accidente debe ser analizado de forma individual y que los expertos no descartan que las líneas del AVE no sean seguras: «Yo tampoco me voy a apuntar a esto de ahora nada es seguro». «El presidente del Gobierno fue claro: no es asumible para un país como España. A partir de aquí, hay que ver qué pueden hacer el Gobierno y el Estado para mejorar la situación», ha añadido.

Sobre el traspaso de las competencias de la primera línea de Rodalies a la Generalitat, el dirigente catalán ha subrayado que «las prioridades son las mismas» que antes del accidente de Urda.