Puente anuncia que se está valorando cortar durante dos años la línea Madrid-Barcelona para hacer obras

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha reconocido este viernes que su equipo de trabajo se plantea seguir el «modelo alemán» y valora cortar durante un periodo de tiempo de entre 12 y 24 meses la línea Madrid-Barcelona, la principal en la red ferroviaria española, para hacer obras.

«No oculto que esta es una de las cosas que estamos valorando», ha asegurado Óscar Puente en una comparecencia para, principalmente, hablar de las consecuencias del trágico accidente ferroviario de Urda. «Pero no sólo por una cuestión de seguridad, sino por múltiples razones», se ha justificado el ministro.

«España y Alemania en esto son dos países que funcionan de una manera completamente distinta, este sistema no lo he establecido yo, es un sistema en el que se viene trabajando tradicionalmente en Alemania», ha explicado Puente. «En casi todas las ocasiones, cuando hay que afrontar una renovación de línea, se corta el servicio y se procede a renovar la línea de manera completa, privando del servicio a los usuarios durante el tiempo que esas obras tienen lugar», ha añadido.

El ministro de Transportes ha explicado que «el sistema en España es el opuesto», y que en el mismo «se prima la prestación del servicio a la realización de las obras, se supedita la realización de las obras, con las consecuencias de que la fiabilidad y la puntualidad sin duda se ven afectadas».

«Y es algo que nos estamos planteando, no lo oculto, tenemos que tomar decisiones», ha reconocido Puente. A continuación, el ministro ha explicado que se trataría de «optar por cortar el servicio» en la línea Madrid-Barcelona que conecta las dos principales ciudades españolas, pero que esta obra que puede llevar «cinco años en banda de mantenimiento», en el sistema actual, «puede quedar reducida a menos de 24 meses o 12 meses en condiciones normales, pero durante este tiempo privar de este servicio a los usuarios». «Es algo que tenemos que valorar», ha zanjado.

Puente rechaza dimitir

Óscar Puente ha rechazado este viernes dimitir pese a los 115 fallecidos que suman los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda (Toledo), este último ya con 69 víctimas mortales confirmadas según datos oficiales. En declaraciones desde la sede ministerial, Puente ha reiterado que «los indicios apuntan a que el fallo se debe al centro de control de Adif» y afirma que su «forma de asumir responsabilidades es dar la cara», pero no presentar su dimisión.

El ministro afirma que no va «a utilizar a ningún trabajador como escudo ni a prejuzgar responsabilidades antes de que concluya la investigación», y respecto a las peticiones de dimisión, ha dicho «respetar» las mismas, pero dice que no va a «permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápido a un culpable». En esta línea, ha destacado que no era su «deber estar en el centro de mando», contradiciendo sus palabras y señalando a los responsables.