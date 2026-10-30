Puente dice que «no era su deber estar en el centro de mando» y se niega a dimitir con 115 muertos en Adamuz y Urda

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha asegurado este viernes que no piensa dimitir pese a los 115 fallecidos que suman los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda (Toledo), este último ya con 69 víctimas mortales confirmadas según datos oficiales. En declaraciones desde la sede ministerial, Puente ha reiterado que «los indicios apuntan a que el fallo se debe al centro de control de Adif» y afirma que su «forma de asumir responsabilidades es dar la cara».

El ministro ha asegurado que no va «a utilizar a ningún trabajador como escudo ni a prejuzgar responsabilidades antes de que concluya la investigación», y respecto a las peticiones de dimisión, ha dicho «respetar» las mismas, pero dice que no va a «permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápido a un culpable». En esta línea, ha destacado que «no era su deber estar en el centro de mando», contradiciendo sus palabras y señalando a los responsables.

«Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara, no era mi deber estar en el centro de mando aquel martes pero ahora sí es mi deber estar al mando, para explicar y revisar todo lo que pueda. No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder», ha añadido.

Puente asegura sentir «un dolor inmenso y una enorme tristeza por las víctimas y sus familias», que, «siempre estarán» en su memoria. Sin embargo, también afirma no poder «dejar que el dolor» le «paralice» ni le «confunda». «Es mi forma de entender la responsabilidad, pero la fatalidad existe y hay que afrontarla», ha subrayado, en la comparecencia de este viernes en el Ministerio de Transportes.

«No me parece lógico que se nos exija explicar lo que ha sucedido y que a la vez se nos critique por explicarlo, por doloroso que sea», se ha defendido Puente, que exhibe una «confianza inequívoca» en Adif y en su personal. «Como ministro asumo mi responsabilidad de que los procedimientos funcionen, y que se adopten las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir», ha dicho.

Puente ha hablado de «las peticiones de dimisión» y se ha defendido alegando que «las decisiones de esta naturaleza deben tomarse a partir de los hechos, de la responsabilidad y de la respuesta que demos a la ciudadanía, y no exclusivamente a la presión del momento». En esta línea y tras negarse a una dimisión o destitución, el ministro de Sánchez asegura que su «obligación» no es dedicarse «a hablar de continuidad, sino resolver el problema, exclarecer lo ocurrido y ofrecer explicaciones claras y sobre todo, aportar soluciones en la medida de lo posible».

«Si la investigación demuestra que hubo fallos en los controles o en la organización actuaremos en consecuencia, y si se determinan responsabilidades individuales, se exigirán por los cauces correspondientes», ha completado.