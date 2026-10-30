¿Debe destituir Sánchez a Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda? El pasado miércoles, un tren AVE chocó contra un Iryo que se encontraba parado en las vías de alta velocidad en Urda (Toledo) mientras cubría la línea de Madrid-Sevilla. El primer tren circulaba a más de 160 kilómetros por hora en el momento del accidente. El siniestro dejó decenas de heridos y 69 fallecidos tras la colisión.

Este no es el primer accidente ferroviario que deja víctimas mortales este 2026. El primero fue el accidente de Adamuz (Huelve) en que fallecieron 46 personas como consecuencia del choque, nuevamente, de dos trenes, también AVE e Iryo.

El Partido Popular, Vox y distintas formaciones han pedido al Gobierno el cese o la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien por el momento, en sus comparecencias ante la prensa, no ha mencionado su futuro en el cargo.