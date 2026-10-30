Última hora del accidente de tren de Urda (Toledo), en directo: número de heridos, fallecidos, causas, nuevos datos e identificación de las víctimas hoy
Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda que deja decenas de muertos y manifestaciones contra Óscar Puente
España afronta este viernes, 30 de octubre, el tercer día tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el más grave desde la tragedia de Angrois en 2013. El choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ocurrido el miércoles poco antes de las 9:00 horas entre Los Yébenes y Urda, ha causado 69 fallecidos, según el último balance oficial del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en el que participan todas las administraciones implicadas en la emergencia. El país mantiene los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno, que se prolongan hasta las 24:00 horas del sábado 31 de octubre.
Qué se sabe del accidente de Urda
Según la información oficial, el AVE 2080, con 397 pasajeros a bordo, alcanzó por detrás al Iryo 6076, que viajaba con 146 pasajeros y un bebé y se encontraba detenido en la vía. Además de las 69 víctimas mortales, el accidente dejó 110 heridos, de los que 60 ya han recibido el alta. A última hora del jueves, medio centenar de personas seguían hospitalizadas en centros de Castilla-La Mancha y Madrid, varias de ellas en estado crítico. Se han registrado además 64 denuncias por desaparición, mientras continúan los trabajos de identificación de las víctimas.
Cómo afecta a los viajeros entre Madrid y Andalucía
La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue suspendida y, por el momento, no hay fecha para su reapertura. Renfe ofrece cambios y anulaciones gratuitos de los billetes afectados, aunque su plan alternativo de transporte, previsto para este viernes, no podrá ponerse en marcha todavía, según la última información de la compañía. Iryo ha cancelado todos sus servicios en el corredor sin previsión de restablecimiento, y Ouigo ha suspendido sus trenes entre Madrid y Andalucía al menos hasta el lunes 2 de noviembre incluido.
Puente comparecerá este viernes a las 11:30 horas para hablar del accidente en Urda (Toledo)
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ofrecerá este viernes a las 11:30 horas en su Ministerio una rueda de prensa para hablar del accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas tras ser embestido un tren Iryo por un tren AVE de Renfe que circulaba por la misma vía, ambos en dirección a Sevilla y con salida en Madrid.
La comparecencia de Puente, que no venía recogida en la agenda del Gobierno para este viernes, se producirá después de que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de investigar el siniestro de Urda (Toledo), haya informado de que todas las hipótesis sobre las causas del accidente se mantienen abiertas, evitando «aventurar» explicaciones.
En una nota informativa, la AITAT señala que, al estar la investigación en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso «están abiertas y no se pueden aventurar explicaciones más allá de los datos constatados». «Las conclusiones de la investigación serán reflejadas, a su debido tiempo, en el informe final», apunta.
Abascal pide la dimisión de Sánchez y Puente y que el accidente de Toledo «se investigue hasta el final»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este jueves la dimisión del presidente y el ministro de Transportes, Pedro Sánchez y Óscar Puente, y que el accidente ferroviario de Urda (Toledo) «se investigue hasta el final» y «se haga justicia».
Abascal ha protagonizado un mitin en Ávila que ha comenzado con ‘La muerte no es el final’, el himno que honra a los caídos de las Fuerzas Armadas, en recuerdo y homenaje de los setenta fallecidos en el accidente, y la tragedia ha monopolizado su intervención.
El dirigente de Vox ha asegurado ante unas 500 personas que el accidente fue «injusto y evitable», por lo que ha reclamado «que se depuren responsabilidades y se haga justicia», reclamando la dimisión de Sánchez y «Óscar Muerte», a los que ha tildado de «pareja siniestra».
«Son 120 muertos en un año en accidentes ferroviarios, ¿por qué no han dimitido aún el ministro de Transportes y el presidente, esa pareja siniestra que está detrás de la toma de decisiones de muchos aspectos de nuestra política que están degradando nuestras instituciones», ha dicho, recalcando que les guarda un «desprecio infinito».
Abascal ha evocado el lema de «frenar al fascismo» del bloque de la izquierda para las elecciones generales del 29 de noviembre para ironizar que «frenar un tren es pedirles demasiado a estos corruptos y traidores».
Nuevo balance sanitario de la catástrofe de Urda
El número de personas ingresadas se sitúa en 39, tres menos que en la jornada anterior. De ellas, dos han sido trasladadas a hospitales de Madrid y una ha recibido el alta en Manzanares. En total, se han registrado 71 altas.
De los pacientes que permanecen ingresados, 17 se encuentran en la UCI y 22 en camas de hospitalización convencional.
Por centros hospitalarios, la distribución es la siguiente:
- Albacete: 1 paciente en la UCI.
- Alcázar de San Juan: 9 pacientes, 3 en la UCI y 6 en cama convencional.
- Ciudad Real: 8 pacientes, 5 en la UCI y 3 en cama convencional.
- Toledo: 21 pacientes, 8 en la UCI y 13 en cama convencional.
Renfe mantiene este viernes servicios especiales para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano
Renfe mantendrá este viernes los servicios especiales de transporte para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano por la línea convencional, con motivo de la interrupción de la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).
Entre Madrid y Ciudad Real, los trenes circularán por vía convencional y efectuarán sus salidas y llegadas en Madrid-Atocha Cercanías. El tiempo de viaje previsto en este tramo es de aproximadamente dos horas y media.
Feijóo se reúne hoy con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este viernes a las 11:30 horas con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido en Madrid.
El líder popular estará acompañado en el encuentro de la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, según ha informado el PP en un comunicado.
Esta reunión con expertos del sector ferroviario se produce dos días después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que este miércoles un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado en la vía después de un fallo del sistema LZB provocando la muerte de al menos 69 personas.
En declaraciones desde la Plaza del Ayuntamiento de Urda (Toledo) este jueves tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, Feijóo ha asegurado que las responsabilidades políticas por el accidente son «exigibles» e «imprescindibles»
Fátima Báñez será enterrada este viernes en San Juan y recibirá velatorio en Huelva
La ex ministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, será enterrada este viernes, 30 de octubre, en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por «expreso deseo de la familia», y recibirá velatorio en un tanatorio de Huelva capital. La misa será a las 16.30 horas de la tarde y posteriormente el entierro en el mismo municipio.
Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de un comunicado, quien ha expresado su «más profundo dolor y consternación» tras confirmarse el trágico fallecimiento de la paisana Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).
«En estos momentos de inmensa tristeza, San Juan del Puerto se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, trasladándoles todo su cariño, apoyo y más sentido pésame ante tan triste pérdida», han indicado.
La familia de Báñez ha manifestado su deseo de que la despedida sea pública, para que todas aquellas personas que lo deseen puedan acudir a presentar sus respetos.
La alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue suspendida este viernes
Los viajeros que tenían previsto desplazarse este viernes entre Madrid y Andalucía en alta velocidad tendrán que buscar alternativas. La circulación sigue suspendida en la línea Madrid-Sevilla y, por el momento, no hay fecha para su reapertura. Renfe ha informado de que su plan alternativo de transporte, previsto para hoy, no podrá ponerse en marcha todavía, aunque mantiene los cambios y anulaciones gratuitos para los billetes afectados. Iryo ha cancelado todos sus servicios en el corredor sin previsión de restablecimiento, y Ouigo ha suspendido sus trenes al menos hasta el lunes 2 de noviembre incluido. Varias aerolíneas y empresas de autobús han reforzado sus conexiones entre Madrid y Andalucía.
Comienza el tercer día tras el accidente de tren de Urda
Arrancamos este directo para seguir minuto a minuto la última hora del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas, según el último balance oficial del Cecopi. Durante la jornada de este viernes continuarán los trabajos de identificación de las víctimas y la investigación judicial y técnica para esclarecer por qué el AVE de Renfe reanudó la marcha con el tren de Iryo detenido en la vía. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue suspendida, y España mantiene el luto oficial hasta la medianoche del sábado. Aquí te contaremos todas las novedades.
Irán traslada sus condolencias a España en una conversación con Albares
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado sus condolencias a su homólogo español, José Manuel Albares, por el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), que se ha saldado con la muerte de al menos 69 personas y más de un centenar de heridos.
Araqchi ha expresado su pesar por la pérdida de vidas humanas y ha hecho llegar su solidaridad al Gobierno y al pueblo español en nombre de las autoridades y la población iraní.
El jefe de la diplomacia iraní ha transmitido a Albares su «más sentido pésame» por lo sucedido, así como su «compasión» ante las consecuencias del siniestro, según un mensaje publicado por el Gobierno de Irán a través de redes sociales.