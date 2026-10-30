El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que la confianza en los trenes de alta velocidad «está quebrada» pero evitar asumir responsabilidades ni señalar al ministro de Transportes, Óscar Puente, en una declaración institucional sin preguntas este viernes tras la reunión del CECOPI en el 112 Castilla-La Mancha, en Toledo después de la tragedia ferroviaria de Urda en la que ha habido, hasta ahora, 69 fallecidos y decenas de heridos.

El jefe del Ejecutivo sólo ha mencionado la cartera de Puente en una ocasión: «Desde el Ministerio de Transportes y el Gobierno de España estamos siguiendo con la investigación de lo sucedido para conocer cuáles son las causas de este accidente ferroviario».

En ese sentido, ha vuelto a indicar, sin señalar responsables, que «no es asumible para un país como España con un sistema de alta velocidad tan potente» sufrir «dos accidentes de estas características y de esta magnitud en un año». El objetivo del Gobierno, en palabras del presidente, será «reforzar aún más el sistema de la alta velocidad del país».

«Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad en nuestro país y la labor del gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud, como ayer dijo el jefe del Estado, el Rey Felipe VI, no vuelva a suceder», ha indicado el líder socialista.

Por otro lado, como ha venido haciendo en las otras dos comparecencias anteriores, Sánchez ha trasladado su reconocimiento a la «solidaridad del pueblo de Castilla-La Mancha», así como a «la profesionalidad de los servidores públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de las diputaciones, de los ayuntamientos, así como a nivel de consejerías».

Nivel 1 de emergencia

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comparecido junto a Sánchez para anunciar que se ha bajado el nivel de emergencia a nivel 1: «Por tanto, a desmovilizar muchos medios que han cumplido ya con su trabajo». «Van a seguir sobre el terreno muchos dispositivos, pero atendiendo labores judiciales y de vigilancia», ha manifestado.

También ha actualizado las cifras de los fallecidos y los heridos del accidente. Hasta ahora, la cifra de muertos se mantiene en 69, pero avisa que podría no ser definitiva: «No podemos descartar que pueda haber más fallecidos».

Asimismo, ha detallado la dificultad para identificar los cuerpos que han podido extraerse después del accidente a la hora de cotejarlos con la lista de denuncias de desaparecidos: «En las extracciones de hoy, además de cuerpos completos, aparecieron bolsas con restos parciales y eso es de enorme complejidad a la hora de casarlos y reunirlos».

«No descartamos que pueda haber más y que pudiera sobrepasar los 70, pero no lo podemos verificar», ha abundado Page. Eso sí, ha querido señalar el dato de la «evolución positiva en la reducción de UCI y del número de ingresados».