Los forenses han recibido ya los 69 cuerpos del siniestro de Urda y han practicado 48 autopsias

Todos los cuerpos de las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Urda, ocurrida este miércoles, se encuentran ya en el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real. Así lo ha comunicado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha cifrado el balance provisional en 69 muertos.

El dato se ha hecho público en el informe del Centro Integrado de Datos (CID), creado este miércoles al activarse el protocolo nacional médico-forense y de Policía Científica para sucesos con víctimas múltiples.

Hasta este jueves, los forenses han practicado 48 autopsias. A ellas se suma la de una persona que fue ingresada en el hospital de Ciudad Real y falleció después; su autopsia se realizó en el Instituto de Medicina Legal de esa ciudad.

El informe del Centro Integrado de Datos anuncia que ya se han comunicado cinco identificaciones a las familias, tres de mujeres y dos de hombres. Para lograrlas se han empleado las huellas dactilares, analizadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y el cotejo del ADN de los familiares que han denunciado la desaparición de un allegado. Seis especialistas del Instituto Nacional de Toxicología se ocupan de las pruebas genéticas post mortem.

70 denuncias por desaparición

Los familiares y allegados de los viajeros del tren han presentado 70 denuncias en distintas comandancias de la Guardia Civil. En Toledo se han registrado 38, en Madrid siete, y una en cada una de las de Sevilla, Logroño y Ciudad Real. Dos de las personas por las que se denunció la desaparición han sido localizadas con vida.

En las tareas de autopsia e identificación trabajan en Toledo más de 30 personas. Entre ellas hay 12 profesionales de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, seis de Ciudad Real y dos de Cáceres, además de dos médicas asesoras del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Los acompañan seis técnicos de autopsias: tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara.

Apoyo a las familias y a los equipos

Para atender a los familiares del siniestro de Urda, se ha organizado un equipo psicológico formado por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Toledo, una de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y otra del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias sigue prestando apoyo logístico a los institutos de Toledo y Ciudad Real, con medios que facilitan la gestión de los cuerpos y las labores de identificación y asistencia forense.