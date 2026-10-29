El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene por ahora su confianza en el ministro de Transportes, Óscar Puente, pese a la tragedia de Urda (Toledo), en la que, hasta la fecha, ha habido 74 fallecidos, según fuentes de Moncloa a Efe. Desde el Ejecutivo se aferran a la idea de que la causa del accidente fue un error humano y lo separan de su gestión como titular de la cartera.

Este miércoles, el presidente llegó a decir, en su primera comparecencia pública, sin preguntas, tras el choque de los dos trenes en Urda que «no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año». «Se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas y con total contundencia para reconstruir esa confianza», dijo el presidente.

Sin embargo, entre esas medidas no estaría pedir el cargo del que también fuera alcalde de Valladolid. El Gobierno se situó desde el mismo día del accidente en una posición exculpatoria, señalando al operario del Centro de Control de Atocha como responsable de tomar unas «decisiones inexplicables» y atribuirle la tragedia a un «error humano».

Esa misma posición sería la que habría tomado el presidente del Gobierno, respaldando al ministro de Transportes, separando esta tragedia de la gestión de Puente así como su responsabilidad política, como ha adelantado Efe.

El mismo ministro dijo que no pensaba en dimitir. «En este momento en lo que estoy pensando en esclarecer esto, no estoy pensando en mí», dijo el político socialista en una rueda de prensa desde el centro de control de Adif en Atocha este miércoles.