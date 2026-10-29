Moncloa filtra que Sánchez respalda a Puente y que no le destituirá pese a las dos megatragedias en sólo 9 meses
Puente ya rechazó dimitir este miércoles: «En este momento no estoy pensando en mí»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene por ahora su confianza en el ministro de Transportes, Óscar Puente, pese a la tragedia de Urda (Toledo), en la que, hasta la fecha, ha habido 74 fallecidos, según fuentes de Moncloa a Efe. Desde el Ejecutivo se aferran a la idea de que la causa del accidente fue un error humano y lo separan de su gestión como titular de la cartera.
Este miércoles, el presidente llegó a decir, en su primera comparecencia pública, sin preguntas, tras el choque de los dos trenes en Urda que «no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año». «Se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas y con total contundencia para reconstruir esa confianza», dijo el presidente.
Sin embargo, entre esas medidas no estaría pedir el cargo del que también fuera alcalde de Valladolid. El Gobierno se situó desde el mismo día del accidente en una posición exculpatoria, señalando al operario del Centro de Control de Atocha como responsable de tomar unas «decisiones inexplicables» y atribuirle la tragedia a un «error humano».
Esa misma posición sería la que habría tomado el presidente del Gobierno, respaldando al ministro de Transportes, separando esta tragedia de la gestión de Puente así como su responsabilidad política, como ha adelantado Efe.
El mismo ministro dijo que no pensaba en dimitir. «En este momento en lo que estoy pensando en esclarecer esto, no estoy pensando en mí», dijo el político socialista en una rueda de prensa desde el centro de control de Adif en Atocha este miércoles.
Puente comparecerá el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17:00 horas en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Urda. Hasta entonces, el ministro sólo tiene prevista una rueda de prensa este viernes para «seguir informando con máxima transparencia», según han indicado fuentes de Transportes.
Accidente ferroviario en Toledo
Puente explicó que la tragedia se ha iniciado con la caída de un sistema de seguridad llamado LZB en torno a las 8:30 horas «en un tramo de 63 kilómetros». El ex alcalde de Valladolid lo ha atribuido a «un problema informático». Y ha detallado que «eso produce la detención automática de todos los trenes».
En ese momento «entra a tomar el mando el Centro de Control de Atocha». A partir de ahí «se toman unas decisiones» que Puente ha descrito como «inexplicables». Entre otras, se ordena desde ese centro a las 8:36 horas «que el tren que impacta con el Iryo reanude la marcha con normalidad».
Un vehículo que «tenía obligatoriamente que detenerse», y es que, como ha señalado, «con arreglo a la documentación no podía reanudar la marcha con normalidad».
Durante ese tiempo y hasta las 8:53 horas, «recorre 25 kilómetros con el Iryo detenido, alcanzando una velocidad que puede llegar a ser hasta 200 km/h».