Lo que a mediodía lucía oscuro, a primera hora de la tarde se ha esclarecido. Al menos a un tono grisáceo porque Alcaraz, que había cancelado su sesión de entrenamiento de este jueves a las 13:00 horas para someterse a pruebas médicas, ha decidido continuar en el torneo y disputará el próximo viernes su partido contra Cobolli. Un enfrentamiento intrascendente, pues el murciano ya está clasificado para semifinales.

Es precisamente esa ventaja, conseguida por sus dos victorias anteriores, lo que le permite ganar tiempo. Disputará el partido a menor ritmo y continuará con su mejora para la semifinal del próximo sábado. Las pruebas médicas determinan que Carlitos puede seguir jugando. Su idea pasa por jugar el viernes e ir probándose día a día. Cabe recordar que tiene garantizados dos partidos, el último de la fase de grupos y el mencionado de semifinales.