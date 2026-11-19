Jódar – Shelton en directo: el madrileño Rafa Jódar se mide hoy, jueves 19 de noviembre, al estadounidense Ben Shelton, número cuatro del mundo, en la tercera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín. Jódar sabe que tendrá que sacar la calculadora para alcanzar las semifinales. Ganar es indispensable y solo dos combinaciones clasifican al español, la más viable es ganar a Shelton sin ceder un set y esperar que Zverev haga lo propio ante Fils.

Qué se juega Jódar en las ATP Finals

Si Jódar pierde hoy queda eliminado de manera automática. En el caso de que consiga imponerse pero no logre hacerlo en dos sets y Zverev gane a Fils en dos, aún hay una opción. En ese caso, todos menos el actual número uno del mundo estarían empatados a una victoria y sets y ganados. En ese caso, el porcentaje de juegos ganados determinaría el billete a semifinales.

Dónde ver el Jódar – Fils en directo

El partido, así como todo el torneo, se puede ver en Movistar+. Sigue el minuto a minuto y la última hora en OKDIARIO.