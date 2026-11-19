Rafa Jódar – Ben Shelton en directo | A qué hora es, dónde ver y última hora del partido de las ATP Finals hoy en vivo online
El madrileño tuvo problemas físicos en su anterior partido
La victoria no garantiza el pase de ronda, tocará sacar la calculadora
Alcaraz enciende las alarmas: suspende su entrenamiento y se somete a pruebas médicas
Jódar – Shelton en directo: el madrileño Rafa Jódar se mide hoy, jueves 19 de noviembre, al estadounidense Ben Shelton, número cuatro del mundo, en la tercera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín. Jódar sabe que tendrá que sacar la calculadora para alcanzar las semifinales. Ganar es indispensable y solo dos combinaciones clasifican al español, la más viable es ganar a Shelton sin ceder un set y esperar que Zverev haga lo propio ante Fils.
Qué se juega Jódar en las ATP Finals
Si Jódar pierde hoy queda eliminado de manera automática. En el caso de que consiga imponerse pero no logre hacerlo en dos sets y Zverev gane a Fils en dos, aún hay una opción. En ese caso, todos menos el actual número uno del mundo estarían empatados a una victoria y sets y ganados. En ese caso, el porcentaje de juegos ganados determinaría el billete a semifinales.
Dónde ver el Jódar – Fils en directo
El partido, así como todo el torneo, se puede ver en Movistar+. Sigue el minuto a minuto y la última hora en OKDIARIO.
Actualización en el ATP Finals: Carlos Alcaraz suspende su entrenamiento
El murciano ha cancelado su entrenamiento de este jueves para someterse a pruebas médicas. Su continuidad en la competición está en peligro.
Shelton rozó el tercer set con Zverev
El estadounidense llega al partido después de derrotar a Fils en tres sets (6-2, 3-6, 6-3) y estuvo muy cerca de poner contra las cuerdas al número uno del mundo, con un tie-break en la segunda manga.
La reflexión de Jódar antes de enfrentarse a Shelton
El madrileño está viviendo un 2026 tras irrumpir con fuerza en la élite y colocarse como el número 10 del mundo. El tenista explica que se quedó sin opciones en el último partido: «Lo he intentado gestionar de la mejor manera posible. He pedido el tiempo médico, he intentado buscar soluciones al problema que se había planteado y, bueno, hoy no hemos encontrado ninguna solución, pero creo que esto nos puede servir».
Rafa Jódar tendrá que estudiar sus problemas físicos
El madrileño tenía una gran ventaja sobre Fils en el primer set, pero empezó a tener dolor en su rodilla y una clara cojera, algo que le dejó sin posibilidad de pelear en los dos sets restantes.
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Las cuentas de Jódar en el ATP Finals
El madrileño aún tiene opciones de clasificarse para las semifinales. Consulte aquí las cuentas de Jódar para pasar de ronda en Turín.