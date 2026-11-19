La National Football League (NFL) tendrá una carroza propia en la Cabalgata de Reyes Magos de Madrid del próximo 5 de enero de 2027, después de anunciar su participación este jueves a través de NFL España. La competición estadounidense formará parte del tradicional desfile por las calles de la capital con el objetivo de acercar el fútbol americano a las familias madrileñas, especialmente a los más pequeños, y ampliar su presencia en España más allá de los terrenos de juego.

La iniciativa supone un nuevo paso en la relación de la NFL con Madrid, ciudad que ha acogido dos encuentros de temporada regular durante los últimos dos años. Tanto en 2025 como en 2026, el estadio Santiago Bernabéu fue escenario de partidos de la competición estadounidense, que ha encontrado en la capital española uno de sus principales puntos de expansión en Europa. Ahora, la liga quiere aprovechar una de las celebraciones navideñas más multitudinarias del país para llegar a un público diferente.

El director general de NFL España, Rafael de los Santos, ha expresado su satisfacción por la participación de la competición en el desfile. «Nos hace mucha ilusión participar por primera vez con una carroza de la NFL en la Cabalgata de Reyes de Madrid», señaló. El responsable explicó que la iniciativa pretende devolver parte del cariño recibido por la ciudad durante los dos últimos años y compartir con las familias madrileñas, especialmente con los niños, una de las noches más especiales de la Navidad.

La Cabalgata comenzará a las 18:00 horas del 5 de enero y recorrerá el paseo de la Castellana y el paseo de Recoletos hasta llegar a la plaza de Cibeles, según el programa municipal. La presencia de la NFL se incorporará así a una celebración que cada año congrega a miles de personas en las calles de Madrid y que también reúne a espectadores a través de la televisión.