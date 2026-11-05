Rafa de los Santos, director de NFL España: «Queremos que la NFL poco a poco vaya formando parte de la vida de los españoles»

Rafa de los Santos, director de NFL España, atendió a OKDIARIO durante el NFL Media Summit Madrid 2026, en la antesala del partido de este domingo en el Santiago Bernabéu. Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals se verán las caras en el segundo duelo de la historia de la NFL. Desde su primer partido en España hace un año, la liga de fútbol americano ha crecido mucho y cada vez tiene más seguidores en nuestro país.

P: ¿Qué espera de este segundo partido de la NFL en el Bernabéu?

R: Pues esperamos que el espectáculo esté a la altura del año pasado, no por encima. Y mejorar lo que pudimos vivir en el Bernabéu en 2025, con los dos equipos que vienen a visitarnos, tanto Bengals como Falcons, que esperamos nos den un muy buen espectáculo. Y no solamente durante el día del evento, sino durante toda la semana, donde esperamos otra vez más teñir Madrid de los colores de la NFL y que la gente lo pueda disfrutar todos y cada uno de los días en muchos de los sitios en los que estaremos presentes.

P: ¿Se puede superar lo del año pasado?

R: Es cierto que el primer año tienes ese componente de sorpresa que siempre te ayuda. Y en este segundo año, pues lo que contamos es con el aprendizaje del primer año y esperamos que aquellas cosas que sentimos que se podían mejorar las mejoremos y que la gente todavía disfrute mucho más del partido y del evento en sí.

P: Desde el primer partido en el Bernabéu parece que cada vez hay más gente que sigue la NFL en España…

R: Eso es justo lo que queremos, que la NFL poco a poco vaya formando parte de la vida de los españoles y del deporte español. Y es ahí donde estamos inmersos y donde trazamos una estrategia que nos permita estar no solamente en el día de partido, no solamente en la semana del partido, sino durante todo el año.

P: ¿A nivel de espectadores, esperan superar lo del año pasado?

R: El año pasado estuvimos hasta arriba y tuvimos el estadio lleno y esperamos que este año sea muy, muy, muy parecido. Sí, puede ser un poquito mejor, pues mejor. Pero desde luego que este año esperamos muchísima gente también.

P: ¿Qué novedades va a haber con respecto al año pasado?

R: Con respecto al año pasado, durante la semana tendremos muchos eventos exactamente igual que el año pasado. NFL estará presente en Plaza de España y tendremos una fan zone que hemos llamado NFL Experience, donde esperamos que vengan muchos de los aficionados que nos van a visitar. Y después tendremos NFL House, que es un poco el punto de encuentro donde queremos tener a la afición, pero también a nuestros partners. Y durante el día de partido, desde el principio tendremos muchas activaciones, algunas de ellas un poco distintas a las del año pasado. Y luego el evento en sí, este año contaremos con el halftime show con Manuel Turizo, que esperemos nos dé unos minutitos de show espectaculares.

P: Todos los equipos con derechos en España están aprovechando la semana para hacer eventos y meterse en el mercado. Eso para la NFL debe ser un positivo, el hecho de que todos quieran aprovechar este momento para meterse en el mercado español…

R: Desde luego que sí. Lo importante no es que solamente aprovechen el momento del partido, como lo van a aprovechar los Chiefs, también los Bears y los Dolphins, sino que durante toda la temporada ellos se integren con las actividades que nosotros hacemos. Y eso ya es así. Nosotros tenemos toda la parte de NFL Experience. Me acuerdo de la que tuvimos en Sevilla, donde la mascota de los Chiefs estuvo presente. También la de los Dolphins. Luego tenemos muchas cosas con flag football, muchos clinics donde los GMP están tomando parte. Y la verdad es que estamos encantados con que no solamente aparezcan durante el partido, sino que aparezcan durante toda la temporada.

P: ¿Qué significa para los equipos de NFL jugar en un estadio como el Santiago Bernabéu?

R: Pues yo creo que el año pasado lo pudimos vivir, que para ellos, cuando vienen, verdaderamente el estadio les llama la atención, pero sobre todo les llama la atención lo que sienten durante el tiempo que están en el estadio. Y cuando yo tuve la oportunidad de volver a la Super Bowl con algún dueño de algún equipo, me decía que desde luego desde la televisión se veía espectacular y que ojalá algún día ellos pudieran jugar en el Bernabéu.

P: Este año tendremos grandes estrellas como Bijan Robinson o Joe Burrow, que viene en un momento espectacular con los Bengals. El partido promete espectáculo.

R: El partido sobre el papel es muy bueno, pero yo siempre digo lo mismo, que todos los partidos de NFL son buenos, tienen muchísima alternancia. Cada partido es, casi te diría, cada jugada es casi como un partido y cada partido es casi como una temporada. Y es cierto lo que dices. Hay estrellas dentro de los dos equipos de máxima relevancia a nivel de NFL y aparentemente todos vienen en muy buena forma, con lo que esperamos que tanto Falcons como Bengals nos den un espectáculo increíble.

P: El espectáculo del año pasado es difícil de superar, con una prórroga y Daddy Yankee y Bizarrap en el halftime show.

R: Veremos a ver. Esperemos que se pueda superar en todos los aspectos. La verdad es que los mimbres están.

P: ¿Algún equipo de los que no han jugado en Madrid le ha dicho a NFL directamente: «Oye, por favor, yo también quiero jugar en el Bernabéu un año»?

R: La elección del equipo y el cómo es todo el procedimiento para elegir los equipos que juegan está muy definido. Sí que es verdad que, como te decía antes, el año pasado, cuando yo estuve en la Super Bowl después del partido de Madrid, sí que hubo algún equipo que me dijo: «Oye, espectacular cómo se veía la tele, el estadio, todo lo que pasó antes del estadio, todo lo que pasó durante…». Y es verdad que el estadio en sí mismo desprende algo especial, que la gente lo percibe aunque no hayan jugado nunca y aunque estén en Estados Unidos.