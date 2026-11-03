Qué actividades hacer durante el fin de semana de la NFL en Madrid: dónde comer, qué ver…

La NFL está lista para otro partido en Madrid. Tras el éxito del Miami Dolphins vs Washington Commanders de la pasada temporada, dos nuevos equipos visitan España para dar espectáculo en el Santiago Bernabéu.

Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals se dan cita el próximo domingo 8 de noviembre (15:30 h) y esta es toda la información que tienes que conocer para disfrutar del evento al máximo en una semana especial para la capital española.

Fan zone, actividades, sitios para comer y todo lo que rodea al espectáculo de la NFL una vez más en Madrid.

Dónde es y horarios de la fan zone de la NFL

La NFL trae consigo infinitas actividades y espectáculos para que se pueda disfrutar al máximo de la competición. Madrid contará con la NFL Experience en Plaza de España, cerca de Sol, y estos son los horarios:

Viernes 6 de noviembre: 10:00-19:00 h

Sábado 7 de noviembre: 10:00-19:00 h

Se podrá acceder registrándote gratuitamente en la aplicación NFL One Pass. Algo también necesario para disfrutar de la NFL House en Madrid, en la Casa de Alhajas (plaza de San Martín), con los siguientes horarios:

Viernes 6 de noviembre: 12:00-20:00

Sábado 7 de noviembre: 12:00-20:00

Dónde comer cerca del Bernabéu para ver la NFL

Madrid ofrece cientos de lugares para comer, y más en un fin de semana repleto de acción con el partido de la NFL en España. Cerca del Bernabéu, hogar del Real Madrid y estadio en el que se llevará a cabo el espectáculo, estos son sitios recomendables para la previa.

Puerta 57 : dentro del propio Santiago Bernabéu, ideal para ver el estadio y disfrutar de la previa y los alrededores

: dentro del propio Santiago Bernabéu, ideal para ver el estadio y disfrutar de la previa y los alrededores Bernabéu Market: reúne distintos establecimientos, también dentro del estadio, y es un lugar que ya se ha convertido en referente para los aficionados del Real Madrid

reúne distintos establecimientos, también dentro del estadio, y es un lugar que ya se ha convertido en referente para los aficionados del Real Madrid Candela: restaurante en una icónica calle como Marceliano Santa María, especializado en comida española

restaurante en una icónica calle como Marceliano Santa María, especializado en comida española Oven Mozzarella Bernabéu: frente al Bernabéu, un clásico de la comida italiana

Dónde salir de fiesta el fin de semana de la NFL en Madrid

La NFL llega a lo grande a España, y cuenta con varios eventos, organizados por las propias franquicias, que incluyen fiestas. Estos son:

Fiesta de los Bengals: viernes 6 de noviembre de 20:00 a 23:00 h en el Florida Park

de a en el Casa de los Falcons : sábado 7 de noviembre, de 13:00 a 17:00 h en el Irish Rover

: de a en el Who Dey Nation : del 5 al 8 de noviembre en el Ocean Rock Bar

: del en el Chiefs House: del 6 al 7 de noviembre en el Mercado de San Ildefonso

En qué bares de Madrid se puede ver el partido de la NFL

La NFL, una de las competiciones más seguidas a nivel internacional, podrá disfrutarse también en los bares. El evento del Madrid del próximo domingo 8 de noviembre podrá verse en varios establecimientos, y estos son algunos: