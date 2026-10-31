Cuándo es el partido de la NFL en el Bernabéu: quiénes lo juegan, horario…

Madrid se prepara para vivir otro apasionante partido de la NFL en España. La mejor liga de fútbol americano del planeta tiene fecha para su segunda visita a nuestro país, y los dos equipos prometen dar un espectáculo con un roster plagado de grandes jugadores.

Tras el Miami Dolphins vs. Washington Commanders del pasado noviembre, dos nuevos equipos reunirán a miles de personas en el Santiago Bernabéu para vivir de cerca la emoción de la NFL. Cabe destacar que no es un partido de exhibición, sino un encuentro de temporada regular, por lo que las victorias y derrotas cuentan.

Descubre toda la información sobre los horarios, los conjuntos que llegan a Madrid, sus estrellas y mucho más, además de los demás partidos que se juegan en tierras europeas. Estados Unidos aterriza una vez más en España, y miles de personas esperan la fecha del encuentro.

Qué equipos juegan el partido de la NFL en el Bernabéu

El partido de la NFL del Bernabéu lo disputarán los Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. Dos ilustres equipos plagados de grandes estrellas como Joe Burrow (quarterback) y Ja’Marr Chase (wide receiver) en los Bengals y un espectacular Bijan Robinson en Atlanta, uno de los mejores running backs de toda la competición.

Cuándo es el partido de la NFL Atlanta Falcons – Cincinnati

El partido de la NFL en Madrid entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals es el próximo domingo 8 de noviembre a las 15:30 h en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Tras el rotundo éxito en la última edición del duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, la capital española volverá a brillar con uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta.

Dónde ver por TV el partido de la NFL en el Bernabéu

El partido de la NFL en Madrid entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals se podrá disfrutar en la televisión en abierto en Cuatro, ya que Mediaset tiene los derechos para emitir la liga de fútbol americano. DAZN también emitirá el encuentro correspondiente a la fase regular.

Qué más partidos de la NFL se juegan en Europa

La NFL, desde hace varias temporadas, ha puesto el foco en Europa para expandir su exitosa liga. Será la segunda edición en Madrid, pero distintos países ya han disfrutado del espectáculo en los últimos años.

Este es el calendario internacional de la NFL, señalando los partidos ya disputados en Europa y los que aún quedan por jugar: